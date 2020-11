Nå har viruset mutert 12.000 ganger. Men mutasjonene har ikke gjort det farligere.

Viruset muterer raskt. Men frykten for at det blir farligere og mer smittsomt, kan være overdrevet. Det er svært gode nyheter for de nye vaksinene.

Bildet viser hvordan koronavirus-organismer angriper en celle i kroppen. Et analyse av over 12.000 mutasjoner konkluderer med at viruset ikke er blitt mer smittsomt. NIAID / NTB

27. nov. 2020 06:10 Sist oppdatert nå nettopp

Mange ble redde da de første meldingene kom: Koronaviruset muterte i stor fart.

Utbrudd i Trondheim brakte nye mutasjoner til Norge fra Øst-Europa. I Norge har FHI oppdaget over 40 forskjellige grener av viruset.