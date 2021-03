Sykehusdirektøren sier at Ahus er i en presset situasjon. For å øke antall plasser, må annen aktivitet utsettes.

For et år siden planla sykehuset å øke antall intensivplasser til 65. Nå er 11 intensivpasienter nok til at kapasiteten er sprengt.

Øystein Mæland, sykehusdirektør ved Akershus universitetssykehus. Bildet er fra en tidligere pressekonferanse. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

5. mars 2021 14:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Ja, det er riktig at Akershus universitetssykehus har en intensivkapasitet som er begrenset, men vi har i løpet av de siste årene styrket intensiv- og overvåkingskapasiteten vår, sa sykehusdirektør Øystein Mæland fredag.

Mæland møtte pressen etter det som ifølge Ahus’ kommunikasjonsavdeling er «mange henvendelser om intensivkapasiteten».

Sykehusdirektøren åpnet pressekonferansen ved å vise til lave smittetall i sommer og hvordan disse har økt utover høsten, men innrømmet at sykehuset nå er i en presset situasjon.

– Det er ingen overdrivelse å si at denne situasjonen etter hvert representerer en betydelig belastning, sa Mæland.

Han viste til at gjeldende planer for hvor mange plasser det skal være på sykehuset, er blitt fulgt hele tiden.

– Vi har mulighet til å øke antall plasser, men da må vi ta ned annen aktivitet, sa sykehusdirektøren.

11 koronapasienter på intensiven

I mars i fjor planla sykehuset for økning av sin ordinære intensivkapasitet opp til 65 sengeplasser. Nå har sykehuset 31 koronapasienter, hvorav 11 ligger på intensiven.

Sykehuset ble tirsdag satt i gul beredskap. Det innebærer at flere pasienter ikke får gjennomført planlagte operasjoner.

I tillegg er det ifølge Mæland 10 pasienter på intensiven av andre grunner enn koronaviruset.

Sprengt kapasitet allerede i helgen

Intensivkapasiteten på Ahus var sprengt allerede i helgen. Det sier tillitsvalgt for overlegeforeningen Ståle Clemetsen til VG.

Han reagerer på at sykehusdirektøren senest mandag uttalte at Ahus ikke har et kapasitetsproblem.

På spørsmål dette, sa Mæland at det har vært flere episoder det siste året med en presset intensivsituasjon.

– Det har vi hatt gjennom lang, lang tid. Men når jeg sier at vi ikke har kapasitetsproblemer, går det på det at vi kan øke kapasiteten hvis vi gjør det vi nå har gjort. Og det gjorde vi på tirsdag, sa han.

– Det er en situasjon som er med oss hele tiden. Det er ikke noe grunnleggende nytt akkurat nå.

Ifølge Clemetsen ble sykehuset satt i gul beredskap etter sterkt press fra de ansatte.

Avlastes av andre sykehus

NTB meldte torsdag at pasienter ble sendt til andre sykehus. Da var åtte operasjonsstuer stengt, og flere operasjoner ble utsatt for å oppjustere koronaberedskapen.

Fredag sa Mæland at Oslo universitetssykehus nå avlaster sykehuset ved å ta over noen av de sykeste pasientene. Ifølge sykehusdirektøren er det også behov for å styrke intensivkapasiteten ved Ahus på sikt.

Sykehuset har ansvar for innbyggerne i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen. I tillegg er bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo en del av sykehusets opptaksområde.