Ber utenlandsstudenter ta kontakt for koronavaksinering

De omkring 15.000 utenlandsstudentene har selv ansvaret for å ta kontakt med hjemkommunen om vaksinering før avreise, opplyser kommunesektorens organisasjon (KS). Foto: Berit Roald, NTB

FHI ønsker at alle studenter som skal studere i utlandet til høsten, er ferdigvaksinert når de reiser. For å få til det må studentene melde seg.

NTB

– Kommunene sitter ikke med informasjon om hvem av deres innbyggere som er utenlandsstudenter. Kommunene er avhengig av at utenlandsstudentene selv tar kontakt med kommunen for å avtale vaksinering, både første og andre dose, sier områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati Helge Eide ved kommunesektorens organisasjon (KS) til NTB.

I et informasjonsbrev til landets kommuner, datert tidlig i juni, skrev Folkehelseinstituttet (FHI) at utenlandsstudenter bør få andre dose av koronavaksinen før de reiser.

Dette vil gjelde i underkant av 15.000 personer, opplyser Eide. Etter at FHI kom med sin anbefaling, har flere kommuner sendt ut melding om at utenlandsstudentene må melde seg.

– Gitt at utenlandsstudentene gjør det, eller allerede har gjort det, og er hjemme i sommer, samt tilgjengelig for vaksinering, vil det være mulig, sier Eide.

Ingen rettighet for studentene

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier til NTB at kommunene må selv vurdere om de klarer å vaksinere studenter som skal studere i utlandet til høsten. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Om kommunene har kapasitet er et annet spørsmål.

Overlege Preben Aavitsland i FHI forteller til NTB at kommunene selv må vurdere om de klarer å få vaksinert studenter som skal til utlandet.

– Vi har oppfordret kommunene til å finne løsninger slik at norske studenter som skal studere i utlandet, kan få to doser før utreise. Kommunene må selv vurdere om de kan klare dette. Dette er ingen rettighet for studentene, opplyser han.

For få vaksiner

Landets kommuner har ikke kommet like langt i vaksineringen. Men Aavitsland opplyser at kommunene skal ha kapasitet, rent arbeidsmessig.

– Problemet er vel mer at de har få vaksiner, sier han.

Om kommunene ikke får vaksinert alle studentene som skal studere utenlands, kan en mulighet være å utsette avreisen. Men det finnes også andre løsninger.

– En annen mulighet er å få siste dose der de skal studere, men det må studentene kommunisere med studiestedet om, sier han.