Totalt 13.370 nye arbeidstagere tas ut i streik av Unio kommende onsdag når streiken trappes opp. Tre nye kommuner kan bli rammet.

Forhandlingsleder Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik i Unio kommune. Foto: Stein Bjørge

28. mai 2021 13:19 Sist oppdatert nå nettopp

Om ikke konflikten løses innen onsdag, vil 20.760 nye Unio-medlemmer være i streik. 16 kommuner og ti fylkeskommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør vil da være rammet.

Det er litt over 7000 offentlig ansatte ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner over hele landet som nå streiker.

Under kan du søke opp hvilke skoler eller andre virksomheter som omfattes av av streiken fra og med onsdag, og hvor mange som er tatt ut i streik ved arbeidsplassene.

Du kan også bruke kommunenavn eller navn på fylkeskommune.

– Må gjøre yrkene mer attraktive

7387 offentlig ansatte ble torsdag morgen tatt ut i streik.

Her kan du søke opp de arbeidsstedene som allerede er rammet.

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket, melder Unio.

– KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund til NTB.

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse, stopper Norge, understreker nestlederen.

– For dårlig tilbud

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra megleren, var altfor dårlig og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

Dermed ble 7390 av deres medlemmer tatt ut i streik torsdag.

– Skissen fra megler var like over det som ble resultatet i privat sektor. Dette var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om klar reallønnsvekst for sine medlemmer i år, skrev Unio i en pressemelding torsdag.

– Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene langt ut over de fastsatte rammene, sa forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som er tatt ut i streik. Lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne tas ikke ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.