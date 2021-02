Danmark innfører vaksinepass. Vil resten av Europa følge etter?

Stadig flere land flørter med tanken på å innføre vaksinepass. Hva hindrer dem?

13 minutter siden

Danmark vil innføre et «koronapass», som vil vise hvorvidt man har fått koronavaksinen. Flere land vurderer å gjøre det samme. Foto: Sean Gallup, AP/NTB

Onsdag ble det kjent at Danmark vil innføre et digitalt vaksinepass. Eller «koronapass», som den danske finansministeren presenterte det som.

Passet, som vil lanseres digitalt om tre til fire måneder, skal i første omgang vise hvorvidt man har fått koronavaksinen.

Koronapasset er først og fremst ment å hjelpe næringslivet, og skal bidra til å stable økonomien på beina igjen. Håpet er at vaksinerte dansker i nær fremtid skal kunne nyte konserter og andre kulturarrangementer.

Men hvordan vil vaksinepasset fungere i praksis? Og vil flere land følge i Danmarks spor?

Hva innebærer det danske vaksinepasset?

Det danske «koronapasset» skal utvikles i samarbeid med nærings- og kulturlivet, opplyste finansdepartementet onsdag. Første trinn i prosessen er en nettside som skal bekrefte vaksinasjonsstatusen til danskene. Andre opplysninger, som for eksempel at man har testet positivt for antistoffer, kan komme senere, skriver danske TV2.

Passet er i første omgang ment å hjelpe forretningsreisende. I tillegg vil det åpne opp for deltagelse i kulturlivet. På sikt er målet at vaksinerte dansker igjen kan delta på konferanser, og dra på restauranter, konserter, musikkfestivaler og sportsarrangementer.

– Det digitale koronapasset vil bety lys i enden av tunnelen for mange danske virksomheter, sa Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Danske Erhverv, på onsdagens pressekonferanse.

Håpet er at første versjon av koronapasset skal være klar i slutten av februar, ifølge danske TV2. Om tre til fire måneder vil forhåpentlig en ferdig og fullverdig teknologisk løsning være klar.

Før den tid vil det diskuteres hvordan passet rent praktisk kan brukes. Det vil avhenge av hvordan smittesituasjonen er når den tid kommer, sa Danmarks finansminister Morten Bødskov på pressekonferansen.

Finansminister Morten Bødskov kunngjorde onsdag at Danmark vil innføre vaksinepass. Foto: Martin Sylvest, AP/NTB

Vaksinepass har vært diskutert i EU. Hva er status?

Ideen om vaksinepass har vært luftet i flere land. Israel har allerede lansert en app som tillater folk som er vaksinert å delta på kultur- og sportsarrangementer, i tillegg til å reise utenlands uten å måtte gå i karantene etterpå. Også USAs president Joe Biden har etterspurt en evaluering av vaksinepass.

Hardt rammet av korona og turisttørke, har land i Sør-Europa presset på for å innføre en felles europeisk ordning for vaksinepass. De vil ikke takle at turistene uteblir enda et år.

Det er spesielt de sørlige EU-landene Hellas, Italia, Portugal og Spania som ønsker en slik ordning. I det får de støtte fra EU-kommisjonen, med president Ursula von der Leyen i spissen.

Skal man få til dette, må alle EUs 27 land gå med på ordningen. Ikke alle er like begeistret for forslaget. Tyskland og Frankrike er blant landene som er skeptiske til et vaksinepass.

En felles ordning for vaksinepass i Europa blir foreløpig ikke aktuelt. På EUs toppmøte 21. januar ble landene enige om at et vaksineserfikat i første omgang kun skal være et helsedokument og ikke et reisedokument.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, presser på for en felles europeisk ordning for vaksinepass. Foto: Francisco Seco, Reuters/NTB

Hva taler for og mot vaksinepass?

Det er flere grunner til at ordningen med vaksinepass blir møtt med skepsis. Bekymringene kommer fra flere hold:

Til tross for bekymringene, vokser også støtten til ordninger som kan bevise vaksinasjonsstatus. Flere bedrifter har allerede innført krav eller oppfordringer til sine ansatte om å ta vaksinen, skriver The Guardian.

Norske NHO er blant dem som er positive til innføringen av vaksinepass:

– Hvis et vaksinepass kan bidra til å åpne samfunnet og få fart på økonomien igjen, vil det være noe vi støtter. Det vil kunne bidra til økt reising, både privat og i jobbsammenheng. Det vil også kunne begrense behovet for karantene, hvilket er veldig positivt.

Det har Ingebjørg Harto, direktør for NHOs Brussel-kontor, tidligere uttalt til Aftenposten. Etter onsdagens kunngjøringen fra Danmark, var NHO raskt ute med en forventning om at Norge følger etter.

– NHO forventer at norske myndigheter får et vaksinepass på plass raskest mulig, sier direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Har norske myndigheter planer om å innføre vaksinepass?

Norge har foreløpig ikke tatt stilling til om eller hvordan et vaksinepass kan brukes. Myndighetene følger imidlertid med på diskusjonen om vaksinepass i EU og Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det opplyser statssekretær Maria Jahrmann Bjerke til NTB.

I tillegg jobber Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) med å vurdere om det skal gjøres endringer i vaksinasjonskortet på helsenorge.no. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at de vil følge med på hvilke erfaringer danskene høster.

– Det som er viktig, er at man får et system som er kontrollerbart og sikkert, og at det ikke jukses med det. Det er også viktig at land respekterer det slik at man slipper karantene ved innreise, sier Nakstad til VG.