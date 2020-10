Riksvei 3 gjennom Østerdalen gjenåpnet

Riksvei 3 gjennom Østerdalen er åpnet igjen etter å ha vært stengt som følge av en trafikkulykke.

NTB

20. okt. 2020 21:12 Sist oppdatert nå nettopp

En lastebil sperret veien ved Bellingmo like sør for Alvdal i Østerdalen. Ulykken skjedde etter at en personbil kjørte av veien. Like før 22.30 melder veitrafikksentralen på Twitter at veien er åpen.

Også E6 gjennom Gudbrandsdalen var en periode stengt, men trafikken dirigeres nå forbi en veltet lastebil i Sel.

– Forhåpentlig kan vi holde E6 åpen, men med korte stopp for berging, sier Dahl.

– Vi har noe veiarbeid der, med tunneler som stengte klokken 20. Det er forsinkelser på E6, så de som skal mellom Trondheim og Oslo, må beregne ekstra tid, sier trafikkoperatøren.

– Bilister må ta det pent, det er glatt, legger han til.