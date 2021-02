Spedbarn døde på sykehuset – Helsetilsynet konkluderer med gjennomgående systemsvikt

Et spedbarn døde etter å ha blitt innlagt på sykehus med forstoppelse. Helsetilsynet konkluderer med at sykehuset ikke ga barnet forsvarlig helsehjelp.

Et spedbarn omkom ved Sykehuset Levanger etter å ha blitt innlagt med forstoppelse våren 2018. Statens helsetilsyn konkluderer med at Helse Nord-Trøndelag har brutt kravene i spesialisthelsetjenesteloven, og at det var gjennomgående systemsvikt. Foto: Christian Thomassen / NTB

NTB

I dag 10:40

Dermed har Statens helsetilsyn snudd fra konklusjonen i sin første rapport, der de fastslår at «barnet døde på tross av at helsehjelpen som var gitt av helseforetaket var i tråd med god praksis».

Rapporten kom tre måneder etter at et sju måneder gammelt barn ble innlagt på Sykehuset Levanger med forstoppelse 28. mai 2018.

«I løpet av de første timene i innleggelsen utviklet hun slapphet, feber og nedsatt bevissthet. Hun døde akutt 17 timer etter hun ble innlagt», står det i rapporten fra 2018, ifølge Trønder-Avisa , som først omtalte saken fredag.

Kampmodus

– Vi gikk i kampmodus med en gang, vi fikk det ikke til å stemme. Det var en rapport jeg ikke kunne kjenne meg igjen i. Det var feil på feil, og mye relevant informasjon manglet, sier foreldrene Ole Thomas Lund og Cecilie Molvær Mansfield til avisa.

Foreldrene beskriver en kamp for å få fram riktig informasjon om behandlingen. Helsetilsynet bestemte seg for å gjenoppta saken.

7. januar i år kom en revidert rapport, der Helsetilsynet fastslår at Helse nord-Trøndelag har brutt kravene i spesialisthelsetjenesteloven, og at det har vært gjennomgående systemsvikt. Grunnen til at rutinetiltak ikke hjalp, var at barnet var født med innsnevret tarm. Et røntgenbilde ville avslørt problemet, og en enkel rutineoperasjon kunne reddet barnets liv, skriver NRK.

– Ikke oppdaget i tide

– Vi har konkludert med at sykehuset ikke har gitt forsvarlig helsehjelp til barnet, sier seniorrådgiver Lars Thomas Johansen i Statens helsetilsyn til NRK.

– For det første er dette en meget tragisk hendelse for familien som har mistet et barn. Våre ansatte som var involvert i saken, mistet en pasient. Det var dessverre en sjelden komplikasjon som ikke ble oppdaget i tide, sier medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen ved Sykehuset Levanger.