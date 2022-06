Stor pinseutfart ut av Oslo. Statens vegvesen har et råd for hjemturen

Lange køer ut av Oslo og en alvorlig trafikkulykke ved Sundvolden preger en unormalt stor pinseutfart.

Stor utfart på vei ut av Oslo ved Sandvika. Webkamera filmer retning hovedstaden.

18 minutter siden

Det har vært veldig mye trafikk ut av Oslo i dag, men da Aftenposten snakket med Veitrafikksentralen klokken 18 på fredagskvelden var trafikken i ferd med å stabilisere seg.

– Det er nok veldig mange som skal på tur i den første pinsen etter alle nedstengningene. Det er lenge siden det har vært så mye utfart som det var i dag, forteller trafikkoperatør Nils Aae i Statens vegvesen.

Aae forteller om kø på E18 mot Drammen, på E6 nordover mot Kløfta og en del trafikk sørover på E6 mot Sverige.

Kritisk skadet i utforkjøring

Tre personer er skadet i en alvorlig trafikkulykke på E16 ved Sundvollen, en av dem er kritisk skadet, melder politiet. Ulykken skaper lange køer skriver NTB.

– Det meldes fra nødetatene på stedet at situasjonen skal være kritisk for én av de tre skadede. Det jobbes med hjerte- og lungeredning. Det meldes også om store trafikale utfordringer – og andre trafikanter bes smøre seg med tålmodighet – og ikke stresse hytteturen ytterligere, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter i 17-tiden.

De tre involverte satt i en bil som kjørte ut av veibanen ved Garntangen i Hole kommune, like ved Sundvollen.

Vegtrafikksentralen sør skriver på Twitter at veien er stengt i begge retninger. Omkjøring skjer via fylkesvei 2850 Åsaveien. For større kjøretøyer er det omkjøring via E18 Drammen, E134 Hokksund og riksvei 350 forbi Vikersund.

Unormalt mange med stans

I køen i Svartdalstunnelen mot Ryen har unormalt mange bilister fått problemer. Veitrafikksentralen melder at på få timer var det seks biler som fikk stans i ettermiddag.

– Noen går kanskje varme i kø, noen mangler drivstoff, mens noen sliter med bremser, forteller Aae. Det er bilberger på vei til de fire bilene som står der nå.

Trafikkoperatørens råd til de mange som sitter i kø er å holde køen og følge på så godt man kan.

– Følg med når du er i gang igjen, sier Aae.

Han tror det ikke vil være så store forsinkelser utover kvelden og oppfordrer de som kan til å vente litt med å sette seg i bilen med den utfarten som er nå.

Tenk på hjemfarten

Stor utfart, gir stor innfart og operatørens oppfordring er at man begynner å tenke på at man skal hjem igjen.

– Det er lov å kose seg i pinsen og ikke tenke på trafikk og kø, men man kan jo legge en plan på når man skal dra hjem igjen. Så trafikken fordeler seg litt mellom søndagen og mandagen.

– Hvis all innfarten ender på mandagskvelden kan det ta lang tid å komme seg hjem, sier Aae til Aftenposten.