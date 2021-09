Stortingets presidentskap skal gå gjennom etterlønnsordningen

Etter flere saker der avgåtte representanter har mottatt urettmessig etterlønn, har Stortingets presidentskap besluttet en gjennomgang av ordningen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

NTB

11 minutter siden

Det bekrefter stortingspresident Tone W. Trøen (H) overfor Dagens Næringsliv.

– Stortingets presidentskap har besluttet en gjennomgang av ordningen med etterlønn og fratredelsesytelser for stortingsrepresentanter i løpet av høsten 2021. Dette er i lys av regjeringens gjennomgang av tilsvarende ordninger for regjeringsmedlemmer, sier hun.

Avisen har skrevet flere artikler om avgåtte regjeringsmedlemmer som har fått etterlønn til tross for at de hadde jobb å gå til. Nylig hadde de en tilsvarende gjennomgang for stortingsrepresentanter.

– Det er viktig å sikre at ordningene er i tråd med intensjonen, og kontrollen må også vurderes nærmere, sier Trøen.

Hun bekrefter at presidentskapet også har besluttet å gjennomgå ordningen med pendlerboliger, som Aftenposten har hatt flere saker om.