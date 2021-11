Gåsehud av glede på festival: Tre grunner til at festen kan fortsette i Oslo

Det er fantastisk å gå på konsert uten å bekymre seg for korona, synes festivaldeltager Maria Johnson. Her er grafene helsemyndighetene følger nøye med på.

Jungeltelegrafen i NRK P2 har livesending på Internasjonalen i Oslo, i forbindelse med Oslo World 2021. Amadou & Mariam spiller live.

7. nov. 2021 11:28 Sist oppdatert nå nettopp

Det er trangt om plassen på utestedet Internasjonalen i Oslo. Jungeltelegrafen på NRK P2 sender direkte foran et tettpakket publikum. Amadou & Mariam fra Mali spiller musikk, og blir mottatt av store smil.

– Do you feel alive? Sing everybody! Sier de fra scenen.