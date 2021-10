Kongsberg sørger: – Det er trist, rart og uvirkelig.

KONGSBERG (Aftenposten) Kongsberg sørger. Innbyggerne har i hele dag strømmet til Magasinparken i byen med blomster og lys. – Trygghetsfølelsen er rokket ved, sier rådmann Wenche Grinderud.

Elever kom med blomster og lys til Magasinparken for å minnes ofrene for angrepet i Kongsberg.

– Det har vært en veldig spesiell dag. Det er trist, rart og uvirkelig. Det preger alle sammen, forteller Heidi Bjørndalen, lærer på Kongsberg videregående skole.

Torsdag dro hun sammen med sine elever for å legge ned blomster i Magasinparken i Kongsberg, like ved der drapene skjedde.

Flere elever valgte å bli hjemme i dag.

– Ikke alle har møtt i dag. Det må vi respektere. Det er ikke bare å koble seg på hverdagen med en gang etter dette.

Bjørndalen forteller at flere elever var i nærheten av hendelsene onsdag kveld,

– Mange går rundt med spørsmål om motiv og hvorfor dette har hendt. Som lærer kan jeg ikke annet enn å være til stede og lytte, sier hun.

Bana Asgedom og Jenny Alexandra Suoniemi Dyrkolbotn opplever at skolehverdagen og byen er preget av hendelsene.

– Du venter ikke at dette skjer her

Det skapte stor uro over hele byen da nyhetene om politiaksjonen og senere om tragedien spredte seg i Kongsberg.

Bana Asgedom (16) dømte onsdag kveld en fotballkamp ved Tislegård skole, som ligger på andre siden av Lågen sentralt i Kongsberg. Hun ble etter hvert gjort oppmerksom på at noe foregikk i sentrum.

– Foreldrene som så på kampen, fulgte med på hva som skjedde på mobiltelefonene. Vi fikk beskjed om at vi måtte holde oss der til gjerningsmannen var tatt, forteller hun.

Torsdag la hun og klassevenninne Jenny Alexandra Suoniemi Dyrkolbotn (16) ned blomster for å minnes ofrene.

– Det var tungt i dag. Kongsberg er en liten by der alle kjenner alle. Du venter ikke at dette skjer her.

Elever ved Kongsberg videregående skole legger ned blomster og lys i Magasinparken i sentrum av byen.

– Føles ikke trygt lenger

Kongsberg føles ikke like trygg lenger, mener elevene ved Kongsberg videregående skole

– Det er skummelt at det skjedde helt ut av det blå, uten forvarsel.

– Hva skal dere gjøre resten av dagen?

– Det blir en annerledes skoledag. Mange elever klarer ikke å fokusere. Flere er redde for at dette var en terrorhandling og at det skal skje noe på skolen også, sier Dyrkolbotn til Aftenposten.

Ann og Anne Camilla Arnecke oppsøkte også minnestedet ved Myntbroa torsdag.

– Jeg tror det det er viktig å vise at vi står sammen med de pårørende. Dette er en liten by, vi er alle nære hverandre. Du føler seg ganske hjelpeløs, sier Anne Camilla.

Løsningen ble å legge ned blomster og tenne lys.

Line Johansson fra Kongsberg legger ned roser på plassen tilsluttet Magasinparken ved Storgata. – Det er ubegripelig og grusomt. Jeg føler med ofrene og dem som er berørt av det som har skjedd, sier hun.

– Det kunne vært hvem som helst

– Vi ville vise vår støtte fordi dette er en tøff dag for mange. Selv om man ikke er pårørende, føler man seg som en del av det, sier Anne Camilla Arnecke, som er ved minnestedet sammen med Ann Arnecke.

– Nå må hele Kongsberg må stå sammen og støtte hverandre, mener de.

De bor ikke så langt unna der det skjedde.

– Det er helt uvirkelig, en trist dag. Vi hørte helikopter, men tenkte det var til sykehuset, sier Ann og legger til:

– Folk var på feil sted til feil tid. Det kunne vært hvem som helst.

– Dette skjedde jo helt uventet- Man går ikke rundt og tenker at sånt kan skje. Nå er det viktig å være her, og tenne et lys. Det er det minste vi kan gjøre, sier Anne Camilla.

Rådmannen: – Folk er lamslått

Rådmann Wenche Grinderud har vært mye ute i byen og møtt folk i dag. Hun forteller om en dyp sorg og samhold.

– Det er en følelse av en forferdelig tragedie. Kongsberg er en liten by, og det går jo rykter på hvem som er berørt. Dette preger hele byen. Folk er lamslått og det er vanskelig å finne ord. Det er mange som føler seg urolige og trygghetsfølelsen rokkes ved, sier Grinderud.

– Men dette skal Kongsberg komme seg gjennom, sammen, avslutter hun.