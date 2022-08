Kvinne siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Slemmestad

En kvinne er siktet for drapsforsøk etter at en mann ble alvorlig skadet i en knivstikking i Slemmestad i Asker fredag kveld.

En person er alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket på Slemmestad fredag kveld. En person er pågrepet, mistenkt i saken.

NTB

20. aug. 2022 09:11 Sist oppdatert 8 minutter siden

Politiet beskrev sent fredag kveld de involverte som en voksen kvinne og en voksen mann. Relasjonen mellom dem var lørdag ikke avklart, opplyser vaktleder Eivind Håndstad på krimvakten i Oslo politidistrikt til NTB lørdag morgen.

– Kvinnen er siktet for drapsforsøk – hun er ikke avhørt, sa Håndstad i 5.30-tiden lørdag morgen.

Knivstikkingen fant sted på offentlig sted utendørs, men politiet vil ikke bekrefte om noen av de involverte har noen tilknytning til en bolig like ved.

– Det er utført åstedsundersøkelse, og det er gjort funn av interesse, svarer Håndstad på spørsmål om politiet har funnet noe våpen som kan knyttes til handlingen.

Operert i natt

Den skadede mannen ble fløyet med luftambulanse til sykehus med kritiske og alvorlige skader. Tilstanden var lørdag morgen ikke kjent.

Kriminalleder Astrid Hasselgård i Oslo politidistrikt sier til NRK at politiet vil snakke med begge.

– Vi kommer til å gjøre et forsøk på å avhøre fornærmede, hvis det er mulig, for pr. nå vet vi ikke noe om skadeomfanget. Og vi prøver å avhøre siktede etter hvert. Det er de to gjøremålene vi har nå, opplyser hun lørdag morgen.

Hasselgård sier at politiet ikke vet når de kan få snakket med mannen, som var inne til operasjon i natt.

Flere vitner

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.26 fredag kveld. Flere vitner var i området da knivstikkingen skjedde.

Politiet var ved åstedet til langt ut på natten og foretok åstedsundersøkelser og vitneavhør. Lørdag morgen var dette arbeidet avsluttet.