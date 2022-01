NNPF er en narkotikapolitisk organisasjon. Medlemmene består i hovedsak av ansatte i politiet, Tollvesenet, Forsvaret, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen. NNPF arbeider for et styrket samarbeid innenfor rusforebygging, både internt i politiet og med våre tverrfaglige samarbeidspartnere, heter det på foreningens nettsider.

Foreningen ønsker ikke å avkriminalisere narkotika. Den markerte tydelig motstand mot regjeringens rusreform.

NNPF og Politidirektoratet har ingen formell tilknytning til hverandre. Det har lenge pågått en debatt om rolleblanding mellom politiet og NNPF.

Fra 2001–2018 fikk NNPF pengestøtte av Politidirektoratet.

Foreningens medlemmer blitt kritisert for å opptre på vegne av foreningen i politiuniform.

Politiet har trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er vanligvis forbeholdt fagforeninger.

NNPFs samarbeid med kommuner, utelivsbransjen og politiet flere steder i landet er omtalt i en rekke medier. Utesteder slapp å få prikker etter kontroller hvis de var med på NNPF-samarbeidet.

Politiet bestemte seg først for å granske båndene mellom seg selv og NNPF. Justis- og beredskapsdepartementet satte senere ned et eksternt utvalg for å undersøke rolleforståelsen.