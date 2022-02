Flere ulykker på svært glatte veier. Politiet ber folk la bilen stå.

Snøværet på Østlandet skaper problemer tirsdag. På kort tid har en rekke biler kollidert på E6. I Follo ber politiet folk om å la bilen stå.

Opprydning i veibanen etter ulykken ved Vestby tirsdag ettermiddag.

1. feb. 2022 15:34 Sist oppdatert nå nettopp

Snøværet tirsdag ettermiddag skapte store problemer i trafikken i Oslo og Viken. Fra klokken 14 og utover meldte Øst politidistrikt om stadig nye ulykker på E6 og etter hvert andre veier i området.

På kort tid skjedde blant annet fire ulykker, ved Vestby, Nordbytunnelen, Vinterbro og Langhus.

I Nordbytunnelen hadde tre biler kollidert og det ble meldt om store materielle skader. Tunnelen var i en periode stengt i sørgående retning.

Politiet har også fått en melding om at fire biler har kollidert ved påkjøringsfelt til E6 inngående ved Alnabru. Det er ikke meldt om personskader.

Salter og strør

På E6 ved Vestby var flere biler og lastebiler involvert i en ulykke. Ifølge operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt er det meldt om personskade.

Politiet oppfordrer trafikantene i området om å senke hastigheten og kjøre svært forsiktig.

– Våre entreprenører er ute for å salte og strø på veinettet, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Det meldes nå om lange køer flere steder i Oslo og Viken på grunn av snøværet. Øst politidistrikt skriver på Twitter at de nå henstiller folk i Follo-distriktet om å la bilen stå.

En bil ble klemt mellom to lastebiler ved Vestby.

Fraktet til sykehus

Ifølge NTB har det også vært en trafikkulykke på E6 ved Ulvensplitten i retning Gardermoen i Oslo, der tre biler var involvert. Politiet melder at føreren av den ene bilen er blitt fraktet til sykehus for sjekk. 15:45 melder politiet at alle bilene er tauet vekk, og at en av førerne har fått førerkortet beslaglagt. Trafikken går nå som normalt.

Også Veitrafikksentralen sør opplyser at det er stedvis glatt på E18 og E134 i deres region.

– Det er meldt om mer snø de neste timene, slik at vi oppfordrer alle om å kjøre etter forholdene. Brøytemannskap er ute og gjør tiltak. Vær tålmodig og ta hensyn, lyder oppfordringen derfra.