Politiet frykter at familie på fire har omkommet i brann

Politiet bekrefter at en familie på to voksne og to mindreårige barn fryktes omkommet etter brannen på Berger utenfor Drammen.

Slik ser det ut på branntomten mandag rundt klokken 10.30.

6. des. 2021 08:07 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver politiet en pressemelding mandag morgen.

– Slik det ser ut er det dessverre ikke noe håp om at noen har overlevd brannen, sier. politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas i pressemeldingen.

110-sentralen fikk melding om en brann på Berger utenfor Drammen klokken 02.21. Stedet ligger rett sør for Svelvik. De melder at boligen var overtent da nødetatene kom til stedet.

Aas sier at det er for tidlig å si noe om mulig årsak til brannen.

– Er det som vi frykter er det dypt tragisk, sier Aas til Aftenposten mandag morgen.

Da Aftenposten ankom branntomten mandag morgen holdt brannvesenet fortsatt på med etterslukking.

Nødetatene er på stedet der en enebolig brant ned natt til mandag.

Varslet om brannen

Aftenposten har vært i kontakt med en person som bor i nabolaget. Vedkommende varslet om brannen til brannvesenet.

Personen oppdaget brannen klokken 02.20 og ringte deretter brannvesenet.

– Jeg slet med å sove. Det var tilfelig at jeg så mot huset. Det brant ut av vinduet i første etasje opp mot andre etasje. Jeg måtte se to ganger. Jeg trodde ikke det jeg så, sier personen, som ikke ønsker å bli navngitt.

– Jeg løp bort etter at jeg hadde ringt brannvesenet og ropte etter dem. Jeg ringte på og vurderte å ta meg inn, men det var kjempevarmt. Jeg så det også hadde begynt å brenne på baksiden av huset, forteller personen.

Brannvesenet kom etterhvert til stedet, men ingen har kunnet ta seg inn på branntomten onsdag morgen.

– Det er ikke forsvarlig å gå inn på branntomten. Det har vi ikke hatt mulighet til ennå. Det har brent lenge og det ryker fortsatt, sier politistasjonssjef Aas til Aftenposten litt over klokken ni mandag morgen.

Aas sier det trolig vil at lang tid å finne ut av årsaken til brannen. De kommer tilbake med mer informasjon etter at de får undersøkt saken nærmere og gjør eventuelle funn på stedet.

Aas sier politiets bekymring for de savnede forsterkes, ettersom personene ikke er gjort rede for.

Til NRK bekrefter brannsjef Torgeir Andersen i Drammensregionens brannvesen IKS at en av de savnede i forbindelse med brannen jobbet hos dem.

– Nå skal vi samles på brannstasjonen i Drammen. Vi trenger å være sammen, sier Andersen til NRK.

Jobber med å varsle pårørende

De nærmeste pårørende er blitt varslet om brannen, men politiet jobber med å få varslet pårørende som bor andre steder i landet.

Til TV 2 sier operasjonsleder Jan Kristian Jonsrud i Sørøst politidistrikt at politiet har indikasjoner på at de fire var hjemme da det brant.

Politiet meldte om brannen i en enebolig i Sandsveien i Svelvik i Drammen kommune klokken 2.27 natt til mandag. I 3.30-tiden opplyste politiet at det var en kraftig brann. To timer senere hadde huset brent ned. Politiet hadde da varslet Drammen kommunes kriseteam.

Kommunen bistår

I 7-tiden var det fortsatt for varmt til å gå inn i ruinene.

– Det har vært en voldsom varmeutvikling, og det er ennå for tidlig å gå inn i branntomta, sier Johnsrud til Drammens Tidende.

– Vi er orientert om hva som har hendt. Politiet håndterer saken utover dagen, men kommunen vil så klart bistå der det er behov. Det er viktig at vi ivaretar de som har behov for det, sier ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg til Drammens Tidende.