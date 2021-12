Sikkerhetsekspert om Amedia-hacking: – Kan være ønske om å destabilisere samfunnet

Bruk av løsepengevirus kan være forsøk på å skjule andre motiver bak dataangrepet. Det mener sikkerhetsekspert Torgeir Waterhouse.

Mediekonsernet Amedia ble utsatt for et hackerangrep tidligere denne uken. De vil ikke gå i dialog med hackerne om pengekravet.

29. des. 2021 18:46 Sist oppdatert nå nettopp

Ingen av Amedias 78 papiraviser kom ut onsdag. Grunnen er at aviskonsernet er blitt utsatt for et løsepengevirusangrep. Ifølge konserndirektør for data og teknologi var hackerne inne i selskapets systemer i flere dager. Onsdag har de fått på plass en nødløsning som gjør at de skal klare å gi ut noen av konsernets aviser.

– Det ser ut til at det er rundt 20 aviser som vil komme ut torsdag. Det kan bli færre, men det kan også bli flere, sier Pål Nedregotten under en pressekonferanse onsdag.