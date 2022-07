Politiet ser fortsatt på masseskytingen som terror - mulighet for medhjelpere «fortsatt aktuell»

Politiet sier at de fremdeles mener Oslo-skytingen i juni var et terrorangrep, og de ser det fremdeles som mulig at flere kan ha vært involvert.

To personer døde etter masseskytingen i Oslo sentrum i slutten av juni.

22. juli 2022 14:32 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert.

Det er gått fire uker siden Zaniar Matapour (42) skjøt mot en rekke personer ved flere utesteder i Oslo sentrum. To personer ble drept og 21 skadet. Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Fredag ettermiddag hadde politiet en pressekonferanse på politihuset på Grønland. Der orienterte politiadvokat Børge Enoksen og fungerende leder for Felles operativ tjeneste Gunn Anita Bjørnbak om siste nytt.

Under pressekonferansen kom det frem at politiet fremdeles ser på hendelsen som et terrorangrep, og at de etterforsker hvorvidt flere personer kan ha vært involvert.

– Hypotesen om at siktede kan ha hatt medvirkere til handlingen, er fortsatt aktuell, sier Enoksen.

En av teoriene politiet har jobbet etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile. Skytingen skjedde samme helg som Pride-paraden skulle arrangeres i Oslo. Det ene utestedet som ble angrepet, var London pub, som er et populært sted blant homofile.

Politiadvokat Børge Enoksen og fungerende leder for Felles operativ tjeneste Gunn Anita Bjørnbakk deltok på pressekonferansen.

Dette er hovedpunktene fra pressekonferansen fredag.

Etterforskningen av hendelsen pågår fortsatt. Politiet har så langt avhørt over 400 vitner. Ifølge Enoksen skal de gjennomføre flere avhør.

Matapour er fortsatt siktet for terror. Mistanken om at masseskytingen var en terrorhandling er ikke svekket.

Politiet har fått god oversikt over hendelsesforløpet. De la frem en tidslinje på pressekonferansen, men vet fortsatt ikke hvor mange skudd som ble avfyrt.

12 personer som grep inn overfor siktede, har fått status som fornærmet. Politiet mener at de hindret Matapour i å begå flere handlinger denne natten. Totalt har 69 personer status som fornærmet, men politiet venter at tallet vil stige til rundt hundre.

Politiet har ikke informasjon om at siktede hadde planlagt andre angrep enn skytingen natt til 25. juni.

Håndteringen til Oslo politidistrikt og PST skal evalueres. Justisministeren varslet en evaluering av PST og politiet etter Oslo-skytingen allerede 27. juni.

Det ble også presentert en ny tidslinje som viser hendelsesforløpet.

Tidslinjen viser blant annet at det første skuddet ble avfyrt klokken 01:12.48, 40 sekunder etter at siktede hadde gått av trikken.

Fakta Tidslinje over Oslo-skytingen Denne tidslinjen har Oslo-politiet laget etter masseskytingen 25. juni. – 01:12:08 – Siktede går av trikken – 01:12:48 – Første skudd blir avfyrt – 01:13:27 – Første melding til politiet – 01:14:16 – Siktede blir lagt i bakken av sivile – 01:14:26 – Første foreløpige utlesing med bevæpning (politisentralen gir ordre om bevæpning) – 01:15:17 – Leses ut som PLIVO (politisentralen gir beskjed til politipatruljene om at det dreier seg om pågående livstruende vold. Det betyr at politifolkene skal rykke inn umiddelbart for å stanse gjerningsmannen). – 01:18:47 – Politiet pågriper siktede Vis mer

Allerede klokken 01:14.16 ble siktede lagt i bakken av sivile. Det gikk 1 minutt og 28 sekunder fra første skudd ble avfyrt, til gjerningsmannen var under kontroll av forbipasserende.

Politiet opplyser at de fikk den første meldingen klokken 01:13.27, og at siktede ble pågrepet av politiet 01:18.47. Det betyr at fra gjerningsmannen ble lagt i bakken av sivile og frem til politiet tok hånd om ham, så gikk det 4 minutter og 31 sekunder.

Matapour fremstilles for videre varetektsfengsling på mandag. Det er så langt uklart om fengslingsmøtet blir fysisk, eller om det bli gjennomført uten rettsmøte som kontorforretning.