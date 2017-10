Norge har levert klage på Jagland til Europarådet

Det bekrefter UDs kommunikasjonssjef Frode O. Andersen overfor NRK.

Bakgrunnen er et Facebook-innlegg der Jagland kritiserer det han mener er en passiv norsk holdning til politiets opptreden under demonstrasjonene i Barcelona.

– Jagland hevdet at UD omtalte politimetodene i Spania som et internt anliggende. Dette var feil og helt misvisende for hva som ble sagt, sier Andersen.

Han legger til at UD kommenterte dette direkte på Jaglands Facebook-side, og at det samme budskapet deretter ble formidlet formelt via Norges delegasjon til Europarådet.

Jagland er generalsekretær i Europarådet, og tidligere norsk statsminister og utenriksminister for Ap.

Han sier til NRK, via Facebook, at han ikke har noen reaksjon på at norsk UD har levert en formell klage på ham.

– Jeg er ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen uavhengig av enhver regjering og har avlagt ed på det, uttaler Jagland.