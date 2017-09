Djabrail (6) døde etter feilbehandling

– Vi har det svært vanskelig. Disse ukene har vært helt forferdelige, sier guttens far, Lom-Ali Sulejmanov til BT.

Sulejmanov forteller at Djabrail ble koblet fra respiratoren klokken 16.30 torsdag.

Den 22. august skjedde feilen som aldri burde ha skjedd, ifølge Haukeland sykehus.

En lege forvekslet to sprøyter, og satte en sprøyte med cellegift rett i Djabrails hjerne i stedet for å sette den intravenøst.

Feilen fikk livstruende konsekvenser for seksåringen som var innlagt på sykehuset for kreftbehandling.

– Ingen tillit

I et møte med ledelsen ved Haukeland søndag for halvannen uke siden, la guttens foreldre frem tre ønsker.

Et av dem var å flytte gutten for videre behandling ved Rikshospitalet i Oslo.

– Vi har mistet all tillit til Haukeland, sa guttens far Lom-Ali Sulejmanov til BT etter hendelsen.

Mandag i forrige uken ble gutten overført. Han har vært tilkoblet respirator, og ligget i kunstig koma.

– Alvorlig syk

Britt Skadberg, direktør for Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland, forteller at Djabrail var svært syk da han ble innlagt ved Haukeland for å behandles for kreft.

– Dette barnet hadde en hjernesvulst som kalles medulloblastom. I tillegg hadde han det vi kaller spredning. Dette er en av de mest aggressive hjernesvulster som finnes. Hos dette barnet var den gradert til høyeste klasse, altså grad fire.

Fakta: Djabrail (6) Seks år gamle Djabrail ble 22. august feilbehandlet ved Haukeland sykehus.

En lege ved sykehuset satte en sprøyte med cellegift i guttens hjerne, i stedet for å gi den intravenøst. Dette fikk livstruende konsekvenser, ifølge ledelsen ved Haukeland.

Feilbehandlingen førte til at et undersøkelsesteam fra Statens helsetilsyn rykket ut til Haukeland sykehus den 28. august. Det er opprettet tilsynssak.

4. september ble Djabrail flyttet til fra Haukeland til Rikshospitalet i Oslo, etter familiens eget ønske.

14. september ble han koblet fra respiratoren ved Rikshospitalet i Oslo.

Sykehusdirektør Eivind Hansen sier han mottok beskjeden om dødsfallet torsdag ettermiddag.

– Vi beklager at feilen fra Haukeland medførte at denne unge gutten døde i dag. Tankene våre går til de pårørende. De har hatt en stor belastning gjennom disse ukene vi har bak oss, sier Hansen.

Endret rutiner

BT møtte Hansen og Skadberg ved Haukeland i forrige uke. Da fortalte Hansen at det har vært vanskelige uker for ledelsen ved Haukeland.

Hansen fortalte at én rutine er endret ved sykehuset som følge av hendelsen.

– Vi har endret rutinene når det gjelder behandlingen med to sprøyter. Behandlingen er nå én sprøyte og én pose. Endringen er gjort med umiddelbar virkning.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå at dette skal skje igjen, fortalte Hansen.

Gransker hendelsen

Feilbehandlingen ved Haukeland førte til at et undersøkelsesteam fra Statens helsetilsyn rykket ut til Haukeland sykehus den 28. august.

Det var Haukeland sjukehus som selv varslet Statens helsetilsyn like etter at hendelsen hadde skjedd.

Nå er det opprettet tilsynssak, og saken er meldt til politiet.

Sykehusdirektør Hansen opplyser at klinisk etikk-komité også er involvert i saken.

Rådet fra komiteen var å ha fokus på barnets beste.

– Og det har vi gjort. En konsekvens av dette er blant annet at behandlingsansvaret nå ligger hos Oslo universitetssykehus, har Hansen tidligere uttalt til BT.

Kjempet mot kreft

Guttens mor, Fatima Jusjukajeva, har tidligere sagt til BT at familien har vært innstilt på å kjempe mot kreften siden gutten ble diagnostisert med hjernesvulst.

– Vi kjøpte ny skolesekk til Djabrail for kort tid siden. Han skulle begynt i første klasse i august.