Politimann kjørte i 180 km/t i Tesla på fritiden for å ta råkjører

Det var på kvelden søndag 30. april i år at politimannen hadde gått av vakt ved Trøndelag politidistrikt. Han satte seg inn i sin Tesla og kjørte gjennom sentrum, skriver Adresseavisen.

På Elgeseter bru i Trondheim sentrum kom en MC-fører i 20-årene kjørende i kollektivfeltet og la seg foran privatbilen til betjenten. Han reagerte på kjøringen, fordi han mente at motorsyklisten hindret et annet kjøretøy ved filskiftet. Noen minutter senere på E6 i sørgående retning, stoppet både politimannen og MC-føreren på rødt lys. Da det ble grønt, observerte politimannen at motorsykkelen akselererte kraftig. Han besluttet derfor å følge etter.