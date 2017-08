Orkla tilbakekaller dressinger etter eggskandalen

I sommer ble det kjent at eggprodusenter i Nederland og Belgia har brukt rensemiddelet Dega-16, som inneholder insektmiddelet fipronil, og at stoffet har funnet veien videre til råvarer og eggprodukter.

Stoffet er også påvist i et parti eggeplommepulver brukt i Iduns dressinger som nå tilbakekalles av Orkla Foods Norge.

– Vi rammes av at noen har begått en ulovlig handling i en tidlig del av verdikjeden, noe vi beklager på det sterkeste, sier administrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Norge.

Ikke farlig

Han understreker at forekomsten i de ferdige dressingene er under grensene som er satt av EUs helsemyndigheter for mulig helseskade, og at det ikke medfører helsefare å spise produktene.

– Vi har nulltoleranse for ulovlig bruk av fipronil. Derfor kaller vi disse dressingene tilbake, sier Jordahl.

Tilbakekallingen skjer i samråd med Mattilsynet.

Fipronil er et legemiddel som blir brukt til å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr, og det er forbudt å benytte på matproduserende dyr. Mengdene som er påvist er små, så hvis man for eksempel har spist egg på utenlandsferie i sommer, er inntaket for lavt til å utgjøre en helserisiko ved et normalt kosthold.

16 dressinger

I alt ni dressinger solgt i butikk og sju varianter i storhusholdningssegmentet er berørt og blir trukket fra markedet. Forbrukere som har kjøpt Iduns rømmedressing, Thousand Island-dressinger, hamburgerdressing, pizzadressing, hvitløkdressing og Creme Fraiche-dressing, samt produktene Soltørket Tomat & Basilikum Max 3 % Fett og Fersk Rømmedressing med Pepper & Basilikum bes kontakte Orkla Forbrukerservice og få erstattet varen. det gjelder spesielle partier, og disse er listet på selskapets hjemmesider.