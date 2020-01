Maud Angelica Behn fortalte en fullsatt Oslo domkirke om sitt forhold til faren, og hun brukte anledningen til å oppfordre andre som har det vanskelig, til å oppsøke hjelp.

– Jeg vil bare si til alle som har gått gjennom psykisk sykdom, at det finnes alltid en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan hjelpe. Alle fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men styrke, sa Maud Angelica Behn.

– Det er så mange mennesker der ute som er så uendelig glad for at du er i livet deres, og trenger deg. Aldri tro at det er bedre at du går bort, det kan jeg love deg at er så feil, sa hun til en grepet forsamling.

– Du ville si at jeg var en glitrende diamant. Hvem sier sånne ting? sa hun, til varm latter fra kirken.

Hun avsluttet talen med følgende ord:

– Vi skulle så gjerne ønske at vi kunne gi deg en aller siste klem. Vi elsker deg, pappa – du er en glitrende diamant, du også.

På kisten hadde hun satt et portrett som hun har tegnet av faren. Dette skulle være en julegave.

Etter talen kom søstrene frem og la blomster på båren, mens moren Märtha Louise sto sammen med dem.

Kø for å hedre Ari Behn

Allerede fredag morgen klokken 8 begynte det å samle seg mennesker utenfor Oslo domkirke der Ari Behn skulle bisettes klokken 13. Nesten alle var kledd i sorgens farge, svart.

Domkirken har plass til ca. 800 gjester, og ikke et sete var ledig da bisettelsen begynte.

Noen minutter før klokken 13 ankom kronprinsfamilien, kongeparet og prinsesse Märtha Louise med døtre.

Ved inngangen sto et portrett av Ari Behn med tente telys og blomster foran. Inne satt familie, venner, representanter for det hele det offisielle Norge og flere hundre andre.

Kirken var vakkert pyntet av Finn Schjøll. Store, fargerike kranser dekket gulvet i kirkerommet. Mange av kransene var i de samme sterke fargene som Ari Behn ofte brukte i sin kunst.

Håkon Mosvold Larsen / Ntb scanpix

Familien ønsket å prege bisettelsen

Familien valgte en åpen bisettelse slik at så mange som mulig kunne delta. Familien har også vært åpen om at Ari Behn tok sitt eget liv.

De har jobbet tett sammen med biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, for å sette sitt preg på bisettelsen.

Familiens taler

I tillegg til datteren Maud Angelica, holdt både foreldrene til Ari Behn og hans søsken taler under bisettelsen.

Foreldrene, Marianne Behn og Olav Bjørshol fortalte varmt og personlig om sitt forhold til sønnen, om hvordan han var som liten og som voksen.

– Våre aller siste samtaler handlet ikke lenger om lidelsen og smerten, men lyset. Livet er i skjæringspunktet mellom lyset og mørket, sa Marianne Behn.

– Vi vet hvor god, sterk og varm pappa du var. Vi vet hvor høyt du elsket barna, og de deg, sa foreldrene.

Haakon Mosvold Larsen / Ntb scanpix

– Mørket ble uovervinnelig

Biskop i Oslo, Kari Veiteberg sa i sin preken at det i Ari Behns liv var et mørke som ble stadig sterkere det siste året, og at dette mørket virket uovervinnelig for ham.

– Vår oppgave i dag er ikke å utmale mørket og det vonde som omgir oss. Det kommer til syne likevel.

Biskopen oppfordret til å hjelpe hverandre i dagene som kommer, ved å lete etter glimt og erfaringer av tro, håp og kjærlighet i livet vårt, og å snakke om mørke og lys.

– Slik at slike ting ikke hender igjen, avsluttet hun.

– En dag vi skulle vært foruten

Av de mange hundre som hadde møtte opp var flere av Ari Behns venner. Blant dem var regissør Harald Zwart, komiker Else Kåss Furuseth, Per Heimly, Kåre Conradi og Lene Marlin.

Trond Giske var nær venn av Ari Behn i flere år og er fadder for et av hans barn. Han var også i kirken med sin kone Haddy Njie og datteren.

– Det er en dag vi veldig gjerne skulle vært foruten. Å måtte ta avskjed med Ari så tidlig, det er forferdelig, sa Giske til NRK på vei inn i domkirken.

Fra regjeringen deltok statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, kulturminister Trine Skei Grande, olje- og energiminister Sylvi Listhaug og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

I tillegg var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre til stede. Stortingspresident Tone Trøen Wilhelmsen og fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, var også i domkirken.

Prins Daniel av Sverige og prinsesse Laurentien av Nederland deltok i sørgehøytideligheten.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent hele døgnet på telefon 116123. Kirkens SOS kan nås på telefon 22 40 00 40.