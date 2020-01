I 1983, 1988 og 2014 ble passasjerfly skutt ned ved en feil av militære styrker. Kan det ha skjedd igjen?

Iran anklages for å ha skutt ned et ukrainsk passasjerfly med 176 mennesker om bord. Et militær i høyspenn kan være grunnen til nedskytingen, mener oberstløytnant og professor Tormod Heier.