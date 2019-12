– Det er verre enn å finne nålen i høystakken. Vi må finne den rette høystakken å lete i først, sier entomolog Anders Endrestøl ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Sommeren 2019 prøvde Endrestøl og hans kolleger ut nye metoder for å oppdage fremmede arter i norsk natur i et pilotprosjekt i regi av NINA for Miljødirektoratet.