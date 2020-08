Østfoldbanen åpner ikke som planlagt

Bane Nor er ikke i rute med sommerens arbeid på Ski stasjon.

Foreløpig er det snakk om en ukes forsinkelse for gjenåpningen av Østfoldbanen. Alternativ transport vil brukes neste uke. Linda Næsfeldt

Gina Grieg Riisnæs

7. aug. 2020 18:51 Sist oppdatert 12 minutter siden

Det opplyser selskapet i en pressemelding. Det er fremdeles behov for testing og feilretting før stasjonen kan åpne.

Etter planen skulle togtrafikken åpne igjen mandag 10. august, etter å ha vært stengt siden 27. juni.

– Vi trodde helt til det siste at vi skulle klare å sette i gang togtrafikken fra og med mandag og beklager på det sterkeste til de reisende de ulempene dette medfører. Publikum skal alltid kunne være sikre på at det ikke går tog før det er helt trygt, sier Stine Undrum, konserndirektør i Bane Nor.

Det er strekningen mellom Kolbotn – Ås/Kråkstad som fremdeles vil holdes stengt for togtrafikk. Foreløpig er det snakk om én ukes forsinkelse.

Bane Nor har satt inn ekstra mannskap i helgen for å forsøke å løse problemet. Ut neste uke vil alternativ transport være tilgjengelig.

– Vi har fått denne beskjeden i dag, fredag, og er i full gang med å sette opp løsninger for kundene, forteller konserndirektør for Vy tog, Arne Fosen, via en pressemelding.