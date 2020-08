Vet han er smittet – reiste likevel med fly fra Gardermoen

En mann i 40-årene fra Innlandet fikk beskjed om at han er smittet av Covid-19, men valgte likevel å reise fra Oslo lufthavn til Qatar. Der blir han tatt imot av myndighetene.

Den koronasmittede mannen reiste fra Oslo lufthavn Gardermoen til Qatar onsdag ettermiddag i et Qatar Airways Airbus A350. Arkivfoto. Edgar Su / Reuters / NTB Scanpix

12. aug. 2020 20:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Da vi fikk informasjon om dette var flyet allerede langt av gårde, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Politiet ble klokken 16.19 varslet av smitteteamet i mannens hjemkommune om at man mistenkte at mannen ville reise fra Oslo lufthavn Gardermoen med et fly fra selskapet Qatar Airways.

Undersøkelsene viste raskt at mannen hadde gått om bord i QR 176, som tok av klokken 14.52 med kurs for Doha i Qatar.

Mannen hadde fått vite at koronatesten av ham var positiv og at han måtte i isolasjon før han kunne reise, men dette ingrorerte han altså.

– De nødvendige myndigheter i Qatar er varslet. Det samme er andre involverte, slik som flyselskapet. Det er noen som har vært i kontakt med mannen som må i karantene, sier Marstad.

Hvordan myndighetene vil ta i mot mannen når han lander i Qatar ved 20-tiden norsk tid, er ikke klart. Derimot er det klart at han risikerer en straffereaksjon i Norge.

– I og med at vedkommende var veldig klar over at han er smittet, vil han bli anmeldt for brudd på smittevernloven, sier operasjonsleder Marstad.