Politiet i Troms skriver på Twitter at det er en brann i trollet, og at brannvesenet og ambulanse er på stedet. De melder at trollet er nedbrent, og at en evakuering av området pågår på grunn av en giftig røyk.

Siden trollet er bygget av isopor, er det giftig røyk i området, skriver de videre. Det skal ikke være folk inne i trollet.