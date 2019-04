Det brant kraftig i et bolighus på Mysen i Østfold lørdag. Brannvesenet kom raskt til stedet, men det tok litt tid å få kontroll på den kraftiger brannen i huset.

Brannen ble meldt til politiet 13.30 lørdag.

– To personer er gjort rede for, og ingen er savnet. Det brenner kraftig. Brannen startet i en garasje og har spredt seg til huset som nå er overtent, sa operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til VG ved 14-tiden.

– Røykutviklingen er kraftig, røyken kan sees på lang avstand, sier Freddie Larsen som er på stedet, til Aftenposten. Ifølge Larsen er garasjen der brannen startet brent ned til grunnen.

Vinden har løyet, og spredningsfaren er ikke like stor, opplyste politiet like etter. Som følge av brannen startet det også en gressbrann, som mannskapene også fikk kontroll over etter hvert.

Freddie Larsen

Flere gressbranner

Også flere andre steder i landet ble det meldt om gressbranner, lørdag. I Gjesdal i Rogaland jobbet store styrker med å slukke en kraftig gressbrann.

– Vi har ikke kontroll på brannen, og det er forferdelig travelt her akkurat nå. Men det er ikke fare for hyttene i området, sa vakthavende Svein Nesse ved Stavanger brannstasjon til Stavanger Aftenblad klokken 11.45.

- Vi har all tilgjengelig mannskap på stedet som driver med slukking. Det er fortsatt ikke helt kontroll på brannen, sier vaktleder Ruben Bøe Thomsen i Rogaland Brann og Redning IKS til NRK.

Ulendt terreng gjør det vanskelig å nå fram.

Brannmannskaper jobber med å få kontroll på et område på fem-seks mål som ligger mot et skogholt.

Innsatsleder Frode Johansen i brannvesenet sier at det er svært tørt på stedet.

– Gresset her er som dynamitt, sier han.

Også på Lindland i Sokndal brant det i gress, mens det i Tanager i samme fylke ble meldt om skogbrann. Om lag 300 kvadratmeter har brent, men brannen skal ifølge NTB være slukket.

I Åfjord i Trøndelag meldte politiet på Twitter om en kraftig gressbrann kontroll som nærmet seg flere bolighus. Brannen skal nå være ute av kontroll.

260 bråtebranner

Politiet mistenker at brannen var påsatt og er i kontakt med to barn og deres foresatte i forbindelse med saken.

Det er i tillegg meldt inn 260 bråtebranner i distriktet lørdag. Disse er alle under kontroll, men Nesse sier det er mange som ringer og er bekymret fordi de har observert røyk.

– Alle meldingene om brann vi får inn sjekker vi med de meldte bråtebrannene. Om en bråtebrann kommer ut av kontroll må den ansvarlige selv ringe 110 og gi beskjed til oss, sier Nesse til Stavanger Aftenblad.