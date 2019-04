Mann (21) dømt for overgrep mot syv år gammel jente

Fædrelandsvennen: Rettssaken gikk i Kristiansand tingrett tidlig i april, og tirsdag formiddag ble dommen offentliggjort.

Mannen er nå dømt til fengsel i to år og ti måneder for overgrepet, som skjedde i 2017. Han må også betale jenta en erstatning på 120.000 kroner.

Fortalte moren om overgrepet

Det opplyser bistandadvokat Tone Linn Thingvold til Fædrelandsvennen.

– På grunn av forsinkelser i saken fra politiets side fikk dømte en strafferabatt på fem måneders fengsel, legger hun til.

I januar 2017 fortalte den syv år gamle datteren om et seksuelt overgrep hun var blitt utsatt for. Moren til jenta anmeldte da saken.

Fakta: Dette er sakens gang * Rundt 18. august 2016 skjer det angivelige overgrepet. * 9. januar 2017 betror jenta (7) seg til sin mor. * 11. januar 2017 anmeldes saken til politiet. * 23. januar 2017 avhøres jenta på barnehuset. * 15. februar 2017 avhøres mistenkte. * 26. april 2017 blir foreløpig siste etterforskningsskritt gjort. * 30. august oppnevnes første forsvarer. * 9. februar 2018 oppnevnes ny forsvarer, og politiet får beskjed om at mistenkte ikke vil i nytt avhør. * 8. mai 2018 tas siktelse ut. * 13. juni 2018 sender Agder-politiet sin innstilling til statsadvokaten. * 12. juli 2018 tar statsadvokaten ut tiltale. * 24. september 2018 avbrytes saken i tingretten, og det bestilles rettspsykiatrisk utredning av tiltalte. * I mars 2019 konkludere de sakkyndige med at tiltalte er tilregnelig. * 8. april 2019 blir ny rettssaken avholdt. * 16. april blir mannen dømt til fengsel i to år og ti måneder for overgrep. Han må også betale erstatning på 120.000 kroner til jenta.

Etter at den mistenkte mannen, da 19 år gammel, forklarte seg for politiet i februar 2017, gikk det over to år før saken kom for retten.

I Kristiansand tingrett nektet mannen straffskyld for overgrepet, som er sidestilt med voldtekt.

Skrev sms til moren

Tiltalte nektet i retten for at det hadde skjedd noe seksuelt mellom ham og jenta, men ble konfrontert med en melding han sendte til jentas mor etter sitt første politiavhør. «Ja greit, jeg gjorde det, er ikke stolt over det, hater meg selv», skrev han.

I retten forklarte han at meldingen var et forsøkte på å få saken ut av verden. På spørsmål om hvorfor han ikke bare avviste det jenta hadde forklart, svarte han:

– Jeg tenkte ikke logisk på grunn av stress, sa han i retten.

Aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, mente i retten at handlingen fortjente tre år og et halvt års fengsel. Men på grunn av den lange liggetiden mellom anmeldelsen og rettsaken mente hun tiltalte hadde krav på et halvt års strafferabatt.

Det har retten tatt hensyn til.