– Det er helt uaktuelt å kjøre bil i sentrum, slår Jeanett Søderstrøm fast.

Hun og kameraten Bjørn André Bøen Einarsen står i ettermiddagskaoset på Jernbanetorget og gjør seg klar til å stable hver sin barnevogn inn på en full Oslo-trikk.

Einarsen måtte se slaget tapt på den forrige trikken som passerte, da flere smatt inn forbi barnevognen og sikret seg plassen. Når datteren skal hentes i barnehagen, er det likevel ikke verdt å bruke bil, mener han.

– Det er både på grunn av miljøet og det praktiske. Vi passerer så mange biler når vi kjører kollektivt.

– Man føler seg som en del av noe større, man blir del av et fellesskap, istemmer Søderstrøm.

Nedgang i biltrafikken

De to representerer en trend. 5 prosentpoeng nedgang i reiser med bil i Oslo. Det er forskjellen fra 2014 til 2018.

Tallet er større enn det ser ut som, det tilsvarer over 30 millioner personreiser med bil i løpet av året som gikk. Det går frem av de foreløpige funnene i Vegdirektoratets nasjonale reisevaneundersøkelse, som legges frem torsdag.

Stortinget har vedtatt et mål om nullvekst i persontransporten med bil i byene det neste tiåret. Utviklingen går i riktig retning, men sakte. Oslo er unntaket, her er tempoet langt større.

– Tallene trekker i riktig retning, men vi har ennå ikke regnet på om det er tilstrekkelig til å nå målene, sier Ingunn Opheim Ellis i Urbanet analyse.

Selskapet har fått oppdraget med å bearbeide det store datamaterialet fra undersøkelsen. Men mye arbeid gjenstår, understreker hun.

Fakta: Reisevaneundersøkelsen Hvert fjerde år siden 1985 har staten gjennomført reisevaneundersøkelsen. Oppdragsgiver er Vegdirektoratet på vegne av Samferdselsdepartementet, med Transportøkonomisk institutt som rådgiver. Den bygger på en spørreundersøkelse blant personer over 13 år. Utvalget, altså antallet som i løpet av 2018 er spurt om å delta, er hele 40.000. De første funnene fra undersøkelsen blir presentert torsdag. Det er denne presentasjonen Aftenpostens artikkel bygger på. Funnene er gjennomsnittstall for 2018, det er store sesongvariasjoner blant annet for sykkel.

Undersøkelsen er selve fasiten for transportplanlegging, den legger grunnlaget når politikerne fordeler milliarder til ulike samferdselsprosjekter.

Bilbruken går ned

Hva er en reise? Det er alle turer fra én destinasjon til en annen:

Jobbreiser, levering i barnehage, turer på kjøpesenteret og alt annet.

I landets fem største byer har andelen reiser gjort med bil, falt. I Oslo utgjør nå bilreiser bare 26 prosent av totalen.

Ingunn Opheim Ellis beskriver dette som et av hovedfunnene i undersøkelsen.

– Vi ser at det har skjedd en økning i kollektivbruk og en nedgang i bilbruk. Det er gjennomgående for alle byer og byområder vi hittil har sett på, sier hun.

Men undersøkelsen dokumenterer også noe annet: Andelen personer som bor i husholdninger uten bil, har økt markant i Oslo. I 2014 hadde 32 prosent av befolkningen ikke tilgang til bil. Fire år senere er andelen 36 prosent.

Sagt på en annen måte: Over 200.000 personer over 13 år i Oslo lever helt uten bil i hverdagen.

Her skiller hovedstaden seg kraftig ut. Tilsvarende tall for Bergen er 23 prosent og for Stavanger 16 prosent. Men i alle landets fem største byer er det blitt flere husstander uten bil. Ellis trekker frem dette som det andre hovedfunnet.

... Men de velger ikke sykkel

I Oslo sto sykkel for 5 prosent av reisene i 2013/2014. Nå er andelen økt til 7 prosent. Dette er et gjennomsnittstall for året som helhet. Funnene samsvarer med statistikk det rødgrønne byrådet presenterte i vinter.

Hovedstaden har den største sykkelveksten i landet. I de andre store byene er veksten mindre eller ikke-eksisterende.

Stortinget har et mål om 20 prosent sykkelandel i byene innen 2029. Med dagens tempo i veksten i Oslo, vil dette målet først være nådd nærmere 2050.

Ser man på byregionene, altså inkluderer omlandskommunene, ser det verre ut enn i Oslo. I Oslo og Akershus som helhet, i Bergens-området og i Stavanger-området står sykkelandelen på stedet hvil.

– Man har alltid store håp til at det skal være en økning, men så finner man det ikke i tallene. Men det er for tidlig å si noe om årsakene, sier Ingunn Opheim Ellis.

Når de får analysert datamaterialet, vil det bli mulig å si mer om hvem som sykler, hvor langt og ved hva slags type reiser. Kanskje kan økningen som har vært i Oslo si noe om hvem som har begynt å sykle og dermed i neste om gang hva som må til andre steder.

De to barselvennene på trikken forteller at de er skeptiske til å ta med spedbarna på sykkelen.

– Det er skummelt å sykle i sentrum. Det er mange farlige situasjoner. Men det er blitt bedre enn det var, sier Einarsen.

Erik Bjørnson Lunke, forsker ved Transportøkonomisk institutt, viser til at det fortsatt kan være mulig å nå 20-prosentmålet, men at man da må se nærmere på hva som er gjort – og ikke gjort – av tiltak i de ulike byene.

– Det kan være potensial for å få til en økning hvis man kommer med effektive tiltak. Så det er ikke umulig, selv om tallene peker på at det ikke går veien, sier Lunke.

Mange sykler til jobb

For sykkelreiser til og fra jobb ser tallene bedre ut. 11 prosent av arbeidsreisene i Oslo skjedde med sykkel i 2018, mens tilsvarende tall for Trondheim og Stavanger er hele 19 prosent.

Dette kan bidra til å forklare hvorfor mange opplever at antall syklister har økt kraftig i flere av byene: Mange arbeidsplasser ligger i bykjernen, slik at man her kan ha fått en konsentrasjon av sykkelreiser. Det vil analysene av dataene si mer om.

Det er for øvrig ikke slik at folk lar bilen stå og i stedet bruker føttene. I samtlige byer og byregioner det hittil finnes tall for, er gangandelen tilnærmet uendret.

Vinneren? Buss, tog og bane.

Det siste tiåret har det vært bred politisk enighet om å satse på kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Ruter har i flere år hatt enorm passasjervekst, samtidig som biltrafikken på motorveiene over bygrensen har falt.

Det gjenspeiles i undersøkelsen. Hovedstaden og Oslo-regionen som helhet skiller seg fra resten av landet: Langt flere reiser kollektivt, og økning er størst her – selv om det i alle byområdene er en økning.

Ser man på reiser til og fra jobb, er skillet mellom Oslo og de andre byene enda større. Bare 27 prosent av arbeidsreisene i Oslo i 2018 var med bil (enten som fører eller passasjer).

I andre enden er Sørlandets hovedstad Kristiansand, hvor hele 64 prosent av arbeidsreisene var med bil.