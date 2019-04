Frode Bergs norske advokat er i Moskva: – Jeg er optimistisk til at han kommer seg hjem, det er kun et spørsmål om når

Mandag ettermiddag møtte Aftenposten Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes på flyplassen i Moskva.

Risnes har hittil ikke vært til stede under rettssaken mot den spionsiktede nordmannen, men er nå i Russland for første gang for å overvære domsavsigelsen.

Rettssaken mot Berg ble nylig avsluttet. Dom og straffeutmåling i saken er ventet i morgen.

Dan P. Neegaard

Tror ikke på store overraskelser

Risnes fortalte den norske pressen at de regner med begrensede ankemuligheter. Han tror heller ikke på noen store overraskelser opp mot straffeutmålingen.

– Det kan hende at antall år blir noe lavere enn det vi så i forrige uke, som påstand fra aktor, men at det blir veldig store endringer tror jeg ikke, sa Risnes.

Aktor i rettssaken har lagt ned påstand om 14 års fengsel.

Risnes sa forsvarerne gjør alt de kan hver dag.

– Jeg er optimistisk til at han kommer seg hjem, det er kun et spørsmål om når. Jeg har ikke noe tro på at han blir sittende i årevis i et russisk fengsel, sa Risnes.

Skal møte Novikov

Risnes tror det er lite sannsynlig at han får møte Berg, men skal legge en strategi sammen med Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov.

Dommen er normalt offentlig, men kun den delen av dokumentet som handler om skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Dommen vil falle i Moskvas byrett, ifølge NTB.

Ankefristen er på ti dager, men Risnes understreket at det er usikkerhetsmomenter.

– Vi må vente til prosessen er ferdig, og i mellomtiden må vi snu hver stein.

På spørsmål fra reporterne om det pågår forhandlinger i kulissene, svarte Risnes at det bare blir gjetting.

– Vi legger kurs uavhengig av det, sa Risnes.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Russisk forsvarer: – Få illusjoner

Heller ikke Bergs russiske forsvarer legger forventningene særlig høyt.

– Vi har få illusjoner. Vi antar det trolig blir en domfellelse, selv om vi er uenige med aktoratet, sa Novikov til NTB i begynnelsen av april.

Strafferammen er mellom 10 og 20 års fengsel, men Berg har allerede sittet innesperret siden 5. desember 2017.