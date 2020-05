Svensk seilbåt funnet drivende – mann om bord vil søke asyl i Norge

Det er Hovedredningssentralen Sør-Norge som melder om den noe spesielle hendelsen på Twitter.

Den drivende båten ble observert av et frakteskip som oppdaget at det var en person om bord da de nærmet seg seilbåten. Mannen uttrykte at han ønsker å søke asyl i Norge, og båten er tatt på slep av frakteskipet, som opprinnelig skulle til Vestlandet, men som nå er på vei inn til Arendal.

– Båten kommer fra Sverige, og har vært ute på havet i rundt to døgn for å prøve å komme seg inn til et land og søke asyl, sier redningsleder Owe Frøland til Fædrelandsvennen.

En politibåt og en redningsskøyte var fredag kveld på vei mot frakteskipet for å plukke opp vedkommende og seilbåten.