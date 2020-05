1. mai: Drive-in-tale og murerarbeid på Venstres hus

Etter suksessen med drive-in-konserter på parkeringsplassen ved Norges Varemesse i Lillestrøm, var det 1. mai duket for Jonas Gahr Støre.

Storskjermen fra drive-in-konsertene var beholdt. Akkurat som under konsertene satt de fremmøtte i bilene sine og hørte talene og appellene fra scenen via bilradioen. Applausen ble erstattet med tuting.

I tillegg til partilederen holdt også LO-sekretær Are Tomasgard og Aps fylkesrådsleder Tonje Brenna appeller under arrangementet.

Terje Bendiksby

Murerarbeider på Venstres hus førte til bråk

I Oslo er vanligvis Youngstorget fylt med tusenvis av mennesker som markerer arbeiderdagen på 1. mai, men i år var det relativt stille på grunn av koronaviruset.

Ved utkanten av plassen ligger imidlertid Venstres hus, hvor partiet Venstre har hovedkvarter. Og her var arbeidere i full sving med å etterisolere noen søyler på fridagen 1. mai.

– Jeg synes det er flaut for Venstre. Jeg synes de også burde bidra til at flest mulig arbeidsfolk kan ha fri på arbeidernes dag. Det er en veldig merkelig dag å bestille arbeid på, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Lise Åserud

Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans Christian Gabrielsen var også på Youngstorget fredag for å møte pressen, og reagerte da de fikk høre om arbeidene.

– Ingen markering

Kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre sier at han ikke kjenner til aktivitetene på bygget.

– Så dette er ikke noen politisk markering?

– Nei, ikke som jeg kjenner til.

– Hva tenker du om at det gjøres arbeid på 1. mai?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Haugsvær, som videre henviser til stiftelsen som eier bygget.

– Kanskje ikke så lurt

Venstres Hus eies av en stiftelse som drifter bygget gjennom selskapet Venstres Hus AS. Det er dette selskapet som har satt i gang arbeidene.

– Dette var kanskje ikke så lurt, sier daglig leder Nils Gunnar Dietz i selskapet.

Han avviser at dette er noen som helst markering, og beklager gjerne overfor Lysbakken og Gabrielsen.

Lise Åserud

Han forteller at arbeiderne etterisolerer noen søyler, og at arbeidet blir gjort for å gjøre klart til en restaurant på gateplan som forhåpentlig kan åpne igjen til uken etter å ha vært koronastengt.

– De ønsket at det skulle være pent, men her har vi kanskje ikke brukt hodet, sier han.

Og understreker:

– Dette var ikke ment som noe slemt politisk.