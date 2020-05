SISTE: Klokken 10.20 startet Manshaus med sin forklaring.

– Jeg skal nå forklare litt vedrørende hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort, slik innledet han sin forklaring.

Rett før klokken 09.00 ankom Philip Manshaus Asker og Bærum tingrett. Der gjorde han samme tegn som den terrorsiktede som ble tatt etter angrep mot to moskeer på New Zealand i mars i fjor.

Brenton Tarrant er siktet for å ha drept 51 personer i angrepet på New Zealand.

Manshaus har helt siden pågripelsen i august i fjor nektet straffskyld, men erkjent de faktiske forholdene.

Fakta: Terrorsaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte boligen til Manshaus, fant de hans 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen død. Manshaus er tiltalt for begge forholdene. Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om forvaring.

På spørsmål fra dommer Annika Lindström torsdag nektet han igjen for straffskyld.

I perioden i varetekt har han flere ganger blitt fremstilt for en dommer, men har i all hovedsak nektet å forklare seg.

Lise Åserud, NTB scanpix

De første fengslingsmøtene gikk for lukkede dører, men da pressen fikk være til stede første gang under et fengslingsmøte i fjor høst, leste han opp et manus fra håndskrevne papirer.

Der forklarte han seg om motivet for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren.

– Min versjon er å verne fremtidens generasjoner.

Slik innledet han sin kommentar som han leste fra arkene.

– Han kommer til å forklare seg i retten. Jeg tror at det innholdsmessig blir de samme temaene som han har snakket om før, sier Unni Fries, Manshaus’ forsvarer til Aftenposten onsdag.

Hun ankom Asker og Bærum tingrett kort tid før rettssaken startet. Mens det har vært et stort pressekorps til stede i retten under fengslingsmøtene, blir rettssaken streamet til mediehusene på grunn av korona.

Lise Åserud, NTB scanpix

Drepte søsteren med fire skudd

I sitt innledningsforedrag startet statsadvokat Johan Øverberg med tiltalepostene. Der kom det frem at han drepte sin stesøster med fire skudd før han kjørte til moskeen. Stesøsteren var adoptert fra Kina og hadde bodd sammen med Manshaus i store deler av livet.

Søsteren lå i sengen da hun ble drept.

Han hadde med seg en jaktrifle og en hagle til moskeen og kom seg inn i moskeen ved løsne fire skudd.

Dette gjorde at de tre personene som var til stede i moskeen, ble obs på Manshaus. To eldre menn klarte å legge ham på bakken. I forbindelse med basketaket ble det løsnet ytterligere to skudd.

Brukte farens våpen

Ifølge aktor var Manshaus inspirert av terrorhandlingen mot moskeer på New Zealand i mars i fjor. Manshaus hadde tilgang til våpen som lå i farens våpenskap.

En teori er at han ville angripe moskeen dagen etter, altså 11. august. Dette fordi da skulle det være flere personer til stede i forbindelse med den muslimske høytiden id, men siden foreldrene ikke var hjemme 10. august, skal han ha valgt å angripe moskeen den dagen.

Han hadde på seg støvler, skuddsikker vest, Nato-genser og militærhjelm under angrepet. Han hadde også kjøpt et kamera i forbindelse med angrepet.

Filmet angrepet

Terrorangrepet på New Zealand ble sendt direkte på Youtube. Også Manshaus hadde kjøpt et Gopro-kamera. Ifølge aktor var målet å sende live fra angrepet, men han klarte det ikke.

Likevel ble angrepet filmet. Politiet fikk tak i videoen fra angrepet og vil vise den i retten etter hvert.

Heiko Junge, NTB scanpix

– Han parkerer utenfor moskeen. Tar med seg jaktriflen og haglen. Salongriflen ligger igjen i bilen, Han går til sideinngangen og sparker mot døren, slik beskriver aktor Johan Øverberg hvordan Manshaus kom seg inn i moskeen.

Slik ble han overmannet

Det var tre personer i moskeen under angrepet. En av dem løp ut for å ringe politiet. Igjen sto to eldre menn som tok opp kampen mot Manshaus. En av dem ble lettere skadet, men de klarte å holde Manshaus nede til de fikk hjelp.

Manshaus ble av politiet funnet liggende på gulvet med Muhammad Rafiq (65) på seg. Manshaus ble kjørt til Ullevål sykehus for behandling før han kjørt til arresten.

– Jeg tok et hardt grep rundt overarmene hans, men han hadde et våpen i hendene som han skjøt med to ganger. Heldigvis bommet han, har Muhammad Rafiq fortalt Aftenposten tidligere.

Forsvarer: Vedgår handlingene

– Når det gjelder Manshaus’ tanker og intensjoner som aktor har vært inne på, så er det slik at det er Manshaus’ egen forklaring og bevisene som retten må ta stilling til det, sa forsvarer Unni Fries da hun gikk orde etter aktors innledningsforedrag.

Hun gjentok at den tiltalte vedgår handlingene. Samtidig oppfordret hun retten til å lukke dørene når noen av vitnene skal forklare seg. Dette vil i all hovedsak gjelde 22-åringens familie og venner han hadde før terrorhandlingen.