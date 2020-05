SISTE: Manshaus har forklart seg siden klokken 10.24. Nå er han i gang igjen etter en lunsjpause på 45 minutter.

Rettssaken mot terrotiltalte Philip Manshaus startet torsdag i Asker og Bærm tingrett med at han ga en 40 minutter lang fri forklaring der han redegjorde for sitt verdisyn, som han mener rettferdiggjør terrorhandlingene.

På spørsmål fra aktor Johan Øverberg om familien hans var klar over hans holdninger, svarte han at det ikke var ukjent for dem. Dette skal blant annet ha vært tema for en samtale med faren da han oppdaget at Manshaus hadde fått tilsendt en skuddsikker vest.

Vurderte å kjøre på folk med bil

På spørsmål om hvorfor han hadde valgt moskeen i Bærum, svarte han at det var snakk om beliggenhet.

Aktor leste fra Manshaus notater, der det kommer frem at hans planer var å brenne bygningen etter angrepet. Her kommer det også frem at han vurderte et angrep på Grønland, men mente at det var for nærme politiet.

På spørsmål om han hadde planer om å kjøre ned folk med bil, svarte han at det var aktuelt.

Snakket fritt i 40 min.

– Jeg skal nå forklare litt vedrørende hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort.

Slik innledet Manshaus sin forklaring før han forsikret dommeren om at han skulle snakke sant.

Istedenfor å fortelle om selve handlingene, startet han forklaringen på samme måte som han gjorde under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i november, ved å snakke om motivet for handlingene.

Fakta: Terrorsaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte Manshaus’ bolig, fant de hans 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen død. Manshaus er tiltalt for begge forholdene. Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Siste dag i retten blir 26. mai. Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om forvaring.

Han ga tydelig uttrykk for høyreekstreme holdninger i sin forklaring, der også hans hat mot muslimer kom klart frem.

Han gjenga et verdensbilde som er kjent fra høyreekstreme nettsamfunn. Han mener hvite europeere blir utsatt for et folkemord, og at særlig myndigheter, «kulturmarxister» og jøder står bak. Innvandring brukes som et våpen mot hvite europeere. Hvite europeere er utsatt for et folkemord.

– All motstand vi gjør, er å regne som selvforsvar, sa han.

Inspirert av terroren på New Zealand

Da rettssaken mot ham i Asker og Bærum tingrett åpnet torsdag, gjorde han samme tegn som den terrortiltalte som ble tatt etter angrep mot to moskeer på New Zealand i mars i fjor. Brenton Tarrant er tiltalt for å ha drept 51 personer i angrepet på New Zealand.

«OK»-tegnet er ifølge eksperter hyppig brukt som et signal høyreekstreme imellom, og kan også bety «WP», eller «white power»- hvit makt.

– Har du fått med deg at Brenton Tarrant nylig har innrømmet straffskyld, spurte aktor?

– Ja, det har jeg, svarte Manshaus som igjen var fast bestemt på at han ikke vil vedgå straffskyld.

Manshaus har helt siden pågripelsen i august i fjor nektet straffskyld, men erkjent de faktiske forholdene.

Benekter holocaust, kritisk til homofile

I sin frie forklaring torsdag stilte Manshaus spørsmål om holocaust virkelig hadde funnet sted. Han trakk frem holocaust som «kanskje den største løgnen» og bestred en rekke tall på døde blant annet i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig.

Han gikk videre med å ta avstand fra homofili, fri seksualitet og ikke-vestlig innvandring.

I forklaringen sa han også at han mener ytringer rundt jøder og innvandrere ikke blir møtt med debatt, men med sensur, noe han mener er brudd på ytringsfriheten. Samtidig ble myndighetene kritisert for å bevilge penger til handlingsplaner for å forebygge hatefulle ytringer.

Skammer seg over ikke å ha gjort mer skade

Etter 35 minutters forklaring prøvde dommeren å minne han om at det ikke er en talerstol, men at han skal forklare seg til dommeren.

– Jeg skammer meg fordi jeg ikke gjorde mer skade, fortsatte Manshaus, før han beklaget til andre europeiske nasjonalister at han ikke fikk utrettet mer skade.

Etter nesten 40 minutters opplesing av sitt «manifest» avsluttet Manshaus den frie delen av forklaringen.

Her er Manshaus’ forbilder

Da aktor fikk ordet, gikk han gjennom notater som ble funnet på Manshaus soverom. Han karakteriserer disse som utkast til manifest.

I notatene kommer det også frem at radikaliseringsprosessen startet i 2017. Det har vært et sentralt spørsmål hele tiden hvordan 22-åringen ble radikalisert.

– Du har skolert deg selv via internett, via ulike kanaler som Youtube og andre forum, sa aktor.

Aktor fremhevet at Manshaus var inspirert av flere kjente terrorister, blant annet Behring Breivik. Manshaus vedgikk også at flere terrorister som har utført angrep mot jøder og muslimer er hans forbilder. Her ble blant annet New Zealand-terroristen Brenton Tarrant og Robert Bowers, som skal ha drept 11 personer i et synagoge-angrep, nevnt. På spørsmål fra aktor svarte Manshaus at også Hitler blir sett på som forbilde av ham.

På spørsmål fra aktor om hvorfor han angrep en moské, svarte Manshaus at han var inspirert av Tarrant.

– Hva var poenget? spurte aktor.

– En ytterligere polarisering av samfunnet, svarte Manshaus.

Tanken var å destabilere samfunnet gjennom frykt og en rasekrig.

– Vil ikke kommentere mitt forhold til Johanne

Etter å ha gått igjennom utkastet til manifestet, stilte aktor spørsmål om stesøsteren som han drepte før angrepet mot moskeen.

– Jeg vil ikke kommentere mitt forhold til Johanne, svarte han.

Men aktor fortsatte å bore i dette punktet.

– Hva gjorde du med bildet av henne dere hadde i stuen?

– Jeg vendte det nedover.

– Hvorfor gjorde du det?

– Det har jeg ikke tenkt noe særlig på.

– Når var det forholdet til Johanne endret seg, spurte aktor og la til at Manshaus hadde tidligere sagt at «han måtte vokse opp med henne».

Manshaus ønsket ikke å snakke om henne ytterligere, men fortalte hvordan hun drepte henne senere.

– Jeg sa nå er det nok og skjøt henne med fire skudd. Jeg ønsket å drepe med minst mulig lidelse.

Lise Åserud, NTB scanpix

Lise Åserud, NTB scanpix

Drepte søsteren med fire skudd

I tiltalepostene kommer det frem at han drepte sin stesøster med fire skudd før han kjørte til moskeen. Stesøsteren var adoptert fra Kina og hadde bodd sammen med Manshaus i store deler av livet.

Søsteren lå i sengen da hun ble drept.

Han hadde med seg en jaktrifle og en hagle til moskeen og kom seg inn i moskeen ved løsne fire skudd.

Dette gjorde at de tre personene som var til stede i moskeen, ble obs på Manshaus. To eldre menn klarte å legge ham på bakken. I forbindelse med basketaket ble det løsnet ytterligere to skudd.

Brukte farens våpen

Manshaus hadde tilgang til våpen som lå i farens våpenskap.

En teori er at han ville angripe moskeen dagen etter, altså 11. august. Dette fordi da skulle det være flere personer til stede i forbindelse med den muslimske høytiden id, men siden foreldrene ikke var hjemme 10. august, skal han ha valgt å angripe moskeen den dagen.

Han hadde på seg støvler, skuddsikker vest, Nato-genser og militærhjelm under angrepet. Han hadde også kjøpt et kamera i forbindelse med angrepet.

Filmet angrepet

Terrorangrepet på New Zealand ble sendt direkte på Youtube. Også Manshaus hadde kjøpt et Gopro-kamera. Ifølge aktor var målet å sende live fra angrepet, men han klarte det ikke.

Likevel ble angrepet filmet. Politiet fikk tak i videoen fra angrepet og vil vise den i retten etter hvert.