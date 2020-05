Mange glemte å handle før pinse

Derfor strømmet folk til de små, søndagsåpne butikkene – også kjent som Brustad-buer.

Disse butikkene har en gulvflate på maks 100 kvadratmeter, og av smittevernhensyn er det kun et fåtall personer som kan handle samtidig.

Resultatet ble kø flere steder. Da Aftenpostens reporter besøkte Bunnpris i utkanten av Moss, sto det rundt 40 personer og ventet utenfor.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen foreslo utvidede åpningstider for butikkene i påsken av smittevernhensyn, men Regjeringen sa nei.

Har ikke vært diskutert

Ingvill Størksen, bransjedirektør for dagligvare i Virke, sier at hun ikke er kjent med at det har vært diskutert utvidede åpningstider i pinsen – hverken i år eller tidligere år.

– Vi opplever at både butikkansatte og kunder har tatt smittevernet på alvor, sier hun.

De gjeldende smittevernreglene er at man skal holde minst en meter avstand til andre.

Også på julaften, påskeaften og nyttårsaften stenger butikkene senest klokken 16.