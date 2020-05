Dermed ble politiets begjæring tatt til følge. Alle fire ukene er med brev- og besøkskontroll.

Mannen er syrisk statsborger, og saken skal være tilknyttet ekstrem islamisme.

Under en ransaking av mannens hjem tirsdag ble det ifølge kjennelsen funnet rundt 390.000 kroner under madrassen i sengen til siktede.

«Det ble også gjort funn av det PST antar er et regnskap. Det ble også gjort elektroniske beslag. Siktede har i avhør ikke erkjent straffeskyld og avvist at de beslaglagte pengene som funnet på hans bopel skal ha noe med ISIL eller terrorisme», heter det i kjennelsen.

Siktede avviser ifølge kjennelsen at han har kjennskap til to andre personer som også er siktet i samme sak.

Dette til tross for at det ifølge kjennelsen på elektroniske enheter som ble beslaglagt under ransakelser hos den antatte hovedmannen ble funnet kommunikasjon med den siktede 31-åringen. Hovedsiktede skal ved flere anledninger ha sendt penger til en mann i Syria med IS-tilknytning.

– Vi har etterforsket en sak om terrorfinansiering i noe tid, og vedkommende inngår i denne saken, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Mannen ble pågrepet på Østlandet tirsdag. Bakgrunnen for politiets begjæring om fengsling er faren for bevisforspillelse, opplyser politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff til VG.

Den siktede erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Harald Otterstad til NTB.

Han skal etter siktelsen ha bidratt til terrorfinansiering i Syria, ifølge NRK.

– Han avviser straffskyld fullstendig og stiller seg helt uforstående til siktelsen. Han har ingen relasjon til en terrororganisasjon, sier Otterstad.