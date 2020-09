153 koronasmittet etter muslimsk høytidsfeiring. Ikke alle har villet fortelle om nærkontakter.

I bortimot halvparten av tilfellene hadde smittesporerne i Fredrikstad i begynnelsen av uken utfordringer med å få opplysninger om nærkontakter, ifølge kommuneoverlegen.

Et arrangement ved Den islamske foreningen Al-Ghadir ved Skjeberg har ført til et smitteutbrudd og flere personer er satt i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Terje Pedersen, NTB scanpix

5. sep. 2020 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

153 tilfeller av koronasmitte er hittil blitt knyttet til feiring av en islamsk høytid i Sarpsborg kommune i forrige uke. 114 personer bosatt i Fredrikstad og 39 personer bosatt i Sarpsborg er bekreftet smittet, og det forventes at antallet vil stige, opplyser kommunelegene i de to kommunene.

1100 personer, 500 i Sarpsborg og nærmere 600 i Fredrikstad, er satt i karantene.

Utgangspunktet for utbruddet var feiringen av Ashura, en muslimsk høytid, som foregikk over flere dager. Forstanderen i trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold sier i en artikkel gjengitt på Sarpsborg kommunes nettsider at det vanligvis var mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag.

Søndag 30. august var den store høytidsdagen, og da deltok rundt 170 menn, kvinner og barn. Mennene og kvinnene har ulike arrangementer i to separate bygninger, med Koran-lesing, bønn og påfølgende matservering. Feiringen skulle egentlig ha pågått til 2. september, men ble avbrutt etter at man søndag fikk vite om det første smittetilfellet.

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen sier de har opplevd utfordringer med å få opplysninger om nærkontakter til de involverte i smitteutbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg. Privat

– En del har vegret seg

Arbeidet med å spore nærkontakter kan ha blitt vanskeliggjort av at ikke alle har villet fortelle om sine nærkontakter.

– I begynnelsen av uken, da dette begynte å dra seg til, opplevde vi utfordringer med å få opplysninger i bortimot halvparten av tilfellene, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad kommune. – Men det er blitt betydelig bedre. Nå er de aller, aller fleste veldig flinke til å gi oss opplysninger om nærkontakter.

Kommunene har ikke sett tegn til at smitten har spredt seg ukontrollert videre i samfunnet. Men det er fortsatt flere som vegrer seg for å komme med så mye nærkontaktopplysninger. Å holde tilbake opplysninger kan ha konsekvenser.

– Går det flere dager enn det bør gjøre før man får påvist smitte, så kan ting komme ut av kontroll. Foreløpig har vi ikke noen indikasjoner på det hos oss, og det er vi veldig glad for. Men det er klart at det er en mye tryggere smittesporingssituasjon når alle bidrar med absolutt alle opplysninger de kan, sier Lund Danielsen.

Ikke alle har fulgt alle smittevernråd

I juli var 53 prosent av de nye smittetilfellene i Norge personer som var født i utlandet, mens andelen i august var 34 prosent, ifølge FHIs ukesrapport for uke 35. Helseminister Bent Høie har sagt at det kan bli vanskeligere å si fra dersom noe blir skambelagt.

– Det kan være en problematikk her, sier Lund Danielsen.

Hun viser til at det har vært spekulasjoner i lokale medier om hvorvidt arrangørene fulgte alle råd og bestemmelser.

– Hva vet dere om det?

– Det vet vi ikke noe om spesifikt, men bare ved å se på antall smittede i løpet av en uke, så er det nok ganske tydelig at ikke alle har fulgt alle smittevernråd hele tiden, sier kommuneoverlegen. Hun sier alle bekreftede nye smittede er blitt knyttet til kjente smittede i utbruddet.

Karianne Bergman, kommuneoverlege i Sarpsborg, sier hun har inntrykk av at problemet med at ikke alle vil dele opplysninger om nærkontakter, har vært større i Fredrikstad enn det de har opplevd i Sarpsborg.

– Det har vært et par tilfeller av at man ikke har husket alt, og har kommet på det senere, og det kan gjelde oss alle. Men vi er veldig avhengig av at alle samarbeider nå, så jeg forstår veldig godt at det er utfordrende når man ikke får informasjonen slik som Fredrikstad opplever nå, sier Bergman. – At vi får vite om alle nærkontaktene er den eneste måten vi kan stoppe utbruddet på og jeg deler oppfordringen til Fredrikstad om å gi oss all informasjon og ring tilbake hvis dere kommer på flere nærkontakter.

– Stanset feiringen med en gang

Aftenposten forsøkte lørdag å få kontakt med forstanderen i Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold, men lyktes ikke.

Forstanderen, Sadiq Baker Alezairjawi, sier til Sarpsborg kommune at de har tatt smittevern på alvor.

– Antibac har vært tilgjengelig og vi har vært veldig opptatt av å holde avstand til hverandre, ikke klemme hverandre eller ha annen nærkontakt. Vi har også vært tydelig på at syke må holde seg hjemme. Ingen av deltagerne hadde symptomer på koronasmitte, sier han ifølge en artikkel som er gjengitt på kommunens nettsider.

Han sier han ble veldig overrasket da de søndag fikk beskjed om det første smittetilfellet.

– Vi stanset feiringen med en gang, og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp. Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmene at de alle skal bidra til å forhindre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, sier Sadiq Baker Alezairjawi.

Han skryter av samarbeidet med kommuneoverlegene i Sarpsborg kommune.

– Jeg er bekymret for medlemmenes helse og ikke minst for de konsekvensene dette kan ha for samfunnet, sier forstanderen.

Feiringen skjedde i det som har vært en garasje eller en verkstedsbygning. Bygget var ikke godkjent som forsamlingslokale, ifølge Sarpsborg kommune. TERJE PEDERSEN, NTB scanpix

Ikke godkjent som forsamlingshus

Det muslimske arrangementet foregikk i Skjeberg i Sarpsborg kommune, i det som har fungert som en verkstedsbygning eller en garasje. Sarpsborg kommune vedtatt et pålegg om opphør av ulovlig bruk av trossamfunnets lokaler.

Kommunen opplyser på sine nettsider at det den 30. juli ble gitt pålegg om å stanse pågående byggearbeider, siden de ikke var omsøkt. 5. august mottok kommunen søknad om bruksendring, men søknaden var mangelfull og er derfor fortsatt under behandling, skriver kommunen på sine nettsider.

I slutten av august ble kommunen gjort oppmerksom på at bygningen var i bruk og bygningsmyndigheten foretok en befaring 31. august, Befaringen viste at verkstedbygningen/garasjen var blitt tatt i bruk som bedehus/forsamlingshus.

Den 2. september, altså etter at smitteutbruddet var et faktum, vedtok Sarpsborg kommune et pålegg om at den ulovlige bruken av lokalene må opphøre med øyeblikkelig virkning.

Sadiq Baker Alezairjawi sier ifølge kommunens nettsider at byggearbeidene ble stanset med en gang pålegget kom. Han sier han allerede har avtalt møte med bygningsmyndighetene og brannvesenet så snart hans karantene er ferdig.

