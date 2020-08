Spionsiktede sier han vil forklare seg hele veien

Advokat Marianne Darre-Næss ble kontaktet kort tid etter at den spionsiktede 50-åringen lørdag ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Advokat Marianne Darre-Næss utenfor Oslo tingrett etter rettsmøtet mandag. Heiko Junge/NTB scanpix

Nå nettopp

Pågripelsen skjedde mens Harsharn Singh Tathgar spiste middag med en russisk diplomat på restauranten Villa Paradiso på Lilleborg i Oslo.

– Han forklarte seg lørdag, og jeg var til stede. Han har vært veldig klar og tydelig på at han har ønsket å forklare seg hele veien, sier 50-åringens forsvarer, advokat Marianne Darre-Næss, til Aftenposten onsdag.

– Ligger det i det at han mener at han ikke har gjort noe galt?

– Han erkjenner ikke straffskyld, nei.

PSTs etterforskere skal nå undersøke store mengder materiale som er beslaglagt. For etterforskningens del er det viktig at den siktede så langt har sagt seg villig til å forklare seg utfyllende på spørsmålene fra PST.

Fakta Derfor identifiserer Aftenposten Aftenposten har en restriktiv praksis når det gjelder identifisering i straffesaker, men vi vurderer hver enkelt sak på selvstendig grunnlag. Denne saken er på et tidlig stadium i etterforskningen, og det tilsier at vi skal være varsomme når vi omtaler saken. Vær Varsom-plakaten vektlegger at det kan være berettiget å identifisere dersom den omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, og dersom handlingene er gjentatt over tid. Aftenposten har vektlagt siktelsens alvorlighetsgrad. Mannen er siktet for å ha solgt hemmeligheter til en russisk etterretningsoffiser mot et «betydelig» beløp. Det er første gang straffelovens paragraf 124 med 15 års strafferamme tas i bruk. I tillegg har vi vurdert den ledende rollen han har hatt i et prosjekt der flere store norske selskaper har deltatt. Identiteten og jobben er relevant for saken. Den siktede innrømmer også noen faktiske forhold, selv om han nekter straffskyld. Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen Vis mer

– Hans forklaring er meget mer nyansert

Mandag ble Tathgar varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. I kjennelsen skriver retten at «siktede i avhør har opplyst at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen».

Men Tathgar nekter altså straffskyld og har vært villig til å forklare seg. Han sier i avhør at informasjonen han har gitt, ikke har påført norske interesser noen skade.

Siktelsen er historisk siden det er første gang straffelovens paragraf 124 med 15 års strafferamme tas i bruk.

Pågripelsen skjedde på restauranten Villa Paradiso på Lilleborg i Oslo lørdag. Dan P. Neegaard

Allerede mandag sa Darre-Næss til Aftenposten at rettens formuleringer kan gi et feil inntrykk av forklaringen hennes klient har gitt.

– Kan du si noe mer om dette?

– Jeg kan på det nåværende tidspunkt ikke gjengi detaljer fra siktedes forklaring. Hans forklaring er meget mer nyansert enn det som fremkommer av tingrettens kjennelse, som kan gi et noe misvisende inntrykk av det han har forklart.

– Har du hatt kontakt med ham etter fengslingsmøtet?

– Ja, det har jeg, men jeg har ikke tenkt å utdype noe mer om det. Jeg har løpende kontakt med ham.

– Er det avtalt nye avhør?

– Han er villig til å forklare seg ytterligere. Det er ikke avtalt dato for ytterligere avhør, men PST har sagt at de vil foreta nye avhør.

Den spionsiktede er prosjektleder i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas). Han har i over to år ledet et DNV GL-prosjekt for å ta i bruk nye høyteknologiske 3D-printere i olje- og gassbransjen.

Les også «Det er stort å jobbe med så mange kunnskapsrike personer fra anerkjente selskaper», sa den betrodde DNV GL-medarbeideren. Nå er han spionsiktet.

Russlands ambassade: «Anholdt uten grunn»

Utenriksdepartementet har bestemt seg for å utvise den russiske diplomaten. Onsdag ettermiddag sendte den russiske ambassaden i Norge ut sin første kommentar til spionsaken.

Her skriver ambassaden at deres ansatte ble urettmessig anholdt. Han ble ransaket og fikk ifølge ambassaden ikke mulighet til å kontakte ambassaden eller ringe en konsulær medarbeider. Ambassaden skriver at vedkommende er en av deres handelsdiplomater.

Ifølge kommentaren har ambassaden varslet protest fra det russiske utenriksdepartementet i forbindelse med «brudd på diplomatstatusen».

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding