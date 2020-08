Politimann fikk bot etter kollisjon med personbil

Spesialenheten har ilagt en politimann 7.000 kroner i bot etter at en personbil kjørte inn i en politibil under utrykning.

NTB

9 minutter siden

Uhellet skjedde i februar i år i Mo i Rana mens den sivile politibilen var under utrykning etter en melding om ruskjøring, skriver Avisa Nordland.

Spesialenheten mener at politibilen holdt for høy fart da den kjørte ut i et kryss der den hadde vikeplikt. I krysset ble den truffet på venstre side av en personbil som hadde forkjørsrett.

Føreren av personbilen anslo sin egen hastighet til å ha vært rundt 20 kilometer i timen da han traff politibilen, og ingen personer ble skadet i kollisjonen.

Føreren av politibilen er ilagt en bot på 7.000 kroner etter hendelsen. Han har vedtatt boten.

Visepolitimester Arne Hammer i Nordland politidistrikt sier at det er for tidlig å konkludere om hva som skjer med politibetjenten som kjørte bilen.

– Foreløpig er ikke godkjenningen for utrykningskjøring trukket tilbake, sier visepolitimesteren.

