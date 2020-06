Meteorologene: – 30 grader tirsdag, styrtregn onsdag

Varmegradene tirsdag kommer i Ytre Oslofjord og langs kysten i Viken fylke, som omfatter ikke minst populære Hvaler, samt i Vestfold og Telemark, som kan by på både Hvasser og Jomfruland.

Dagene framover blir det også godt og varmt, men på Twitter skriver Meteorologisk institutt at et drag med kjølig luft vil senke temperaturene noe på onsdag, før gradene kryper godt over 20-tallet fra torsdag.

Styrtregn

Onsdag og torsdag vil det imidlertid komme til dels voldsomme mengder med styrtregn i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Vestlandet sør for Stad. Regnet kommer fra onsdag ettermiddag til onsdag kveld i midtre og indre strøk hvor bakken ikke er dekket av snø. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, melder Meteorologisk institutt.

Styrtregnet kommer også i indre strøk i regionene Agder, Telemark, Buskerud og Oppland.

Skogbrannfare i sør

Nord-Norge – som har hatt en mye kjøligere start på uka – kan imidlertid se fram til sommertemperaturer fra onsdag av. Deretter blir det litt kjøligere i Troms og Finnmark torsdag og fredag, før meteorologene lover en «knallbra» helg i Nord-Norge.

Mandag så man 30-tallet flere steder, ifølge nettstedet Vær og Vind. Da målte Gulsvik jernbanestasjon – på Bergensbanen i Flå kommune – hele 31,5 grader på ettermiddagen, mens i Drammen ble det målt 30,6 grader.

Penværet fører også til skogbrannfare, og i Sør-Norge er det utstedt farevarsel på gult nivå. Samtidig er det også utstedt flomvarsel flere steder i Sør-Norge.

Flomvarsler kan endres

NVE venter i utgangspunktet ikke problemer i de store regulerte vassdragene på sørøstlandet som følge av varselet om styrtregn. Det er høy vannføring noen steder på grunn av ren snøsmelting, men det må komme mye nedbør for å nå flomnivåer.

– Det er meldt mellom 10 og 25 millimeter i timen i det foreløpige varselet vi fikk tirsdag morgen, sier vakthavende hydrolog Tuomo Saloranta i NVE.

Det er av en mengde som ikke umiddelbart vil kunne få noen særlig innvirkning, men prognosene er svært usikre, og det kan komme både mye mer og mindre nedbør. Styrtregn kan medføre mye raskere økning av vannivået på steder der det allerede ligger på grensen, men det er altså avhengig av mengden.

– Det kan hende at noen mindre vassdrag kan nå oransje nivå allerede onsdag kveld eller natt til torsdag, men det er veldig usikkert, understreker han.

På grunn av det varme været og økt snøsmelting er det uansett stor sannsynlighet for at flomvarsler på gult nivå kan bli hevet til oransje i helgen.