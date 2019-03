Det er ventet at 20.000 barn og unge kommer til å streike for klimaet i hele landet i dag. I Oslo er det ventet minst 10.000 streikende på Eidsvoll plass, foran Stortinget. Allerede ved 11-tiden er plassen full.

Les direktebloggen med alt det siste om streiken her

Bjørge, Stein

Både barn og foreldre har møtt opp for å vise politikerne hva de mener.

Michael McAree Ryan (10) fra Marienlyst skole har laget plakaten med ordene: "Hva har planeten gjort mot oss?"

– Jorden blir for varm! Jeg vil stoppe det, sier tiåringen.

Ingeborg Moe

Plakatene på Eidsvoll plass foran Stortinget vitner om en generasjon som vil at de voksne skal gjøre noe før det er for sent.

«Det er vår fremtid, men deres jobb», «Forandring krever handling» og «Redd jorden vår» er noen av budskapene som står på de mange plakatene.

Bjørge, Stein

Det er elever fra både barne- og ungdoms- og videregående skole som streiker i dag. Programmet for dagen starter for alvor klokken 12.

Bjørge, Stein

Plakater med oljebudskaper kan leses overalt på plassen. I tillegg ropes det:

«La oljen ligge!

Hva skal vi gjøre? Redde miljøet!

Når skal vi gjøre det? Nå!»

Bjørge, Stein

Det er ikke bare på plakater budskapene til ungdommene kan leses. En venninnegjeng har brukt hendene sine til å formidle hva streiken dreier seg om.

Bjørge, Stein

I Trondheim er det også flere tusen ungdommer som streiker. Det er ventet opp mot 3000 streikende elever til Tordenskioldparken i Trondheim sentrum.

En jentegjeng fra 6. klasse ved Strindheim skole er blant de fremmøtte.

– Vi har hørt mye om klimaendringene i naturfagtimen, og synes Greta Thunberg er veldig modig som tør å si meningen sin overfor voksne og politikere. Det er kult at hun har fått med seg så mange, sier jentene.