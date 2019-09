(Fædrelandsvennen): Politiet ble varslet om hendelsen ved legesenteret på Kjøita klokka 15.10. Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til stedet.

– Brannvesenet har gjort målinger og det ble ikke påvist farlig gass på stedet, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Det er ikke funnet tegn til noen lekkasje. Personer på stedet har opplyst at det luktet CS-gass.

– Vår teori er at det kan ha vært en hendelse der en person har brukt dette, sier Odde.

Tok trolig med gass inn

Innsatsleder Stian Pauschert bekrefter dette på stedet.

– Vi har evakuert rundt 30 personer fra bygget med røykdykkere. Personene som er utsatt for denne gassen eller lukta har de samme symptomene. De har vondt for å puste og hatt kløe i øynene. Men alle har hatt avtagende symptomer ute i frisk luft, så det bekrefter inntrykket av at det ikke er snakk om en farlig gass, sier Pauschert.

Han sier at de så langt ikke kjenner til noen som har sett gjerningspersonen.

– Vi har ingen mistenkte, og det er heller ikke noen på stedet som kan peke ut noen mistenkte. Men vi mistenker at noen har gjort dette. Det er ikke snakk om gasslekkasje, sier innsatslederen.

Han sier at gjerningspersonen trolig har hatt med pepperspray eller cs-gass inn på legesenteret.

Brannvesenet jobber nå med å lufte ut, og like før klokken 16.30 be bygget åpnet igjen for de evakuerte.

– Ikke farlig, men ubehagelig

CS-gass er en type tåregass som benyttes av politi og forsvaret. Den er ikke regnet som spesielt giftig.

– Det er ikke farlig, men veldig ubehagelig, sier Odde.

15–20 personer får nå legehjelp på stedet. Ingen er karakterisert som skadet.

– En håndfull personer får bistand på stedet. Så vidt jeg vet er ingen sendt av gårde til legevakt eller sykehus, sier Odde.

Hilde Tørring, som jobber på Frisklivssentralen, sier at nødetatene var svært kjappe med å komme til stedet.

– Det var veldig proft, og det føles betryggende når hjelpen kommer så fort, sier Tørring.

Jon Berntsen Kåsa

Ingen mistenkte

Det er foreløpig ingen som er mistenkt eller siktet i saken.

– Vi er på stedet og nøster i hva som har skjedd her, sier Odde.

Klokken 16.45 opplyser operasjonsleder at ingen har status som mistenkt. Politiet oppretter sak på forholdet.

De som har vært eksponert for gassen, har fått beskjed om å oppsøke legevakt om symptomene ikke forsvinner.