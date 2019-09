Nektet asyl og tvangsutsendt fra Norge. Anke over 10 års fengsel førte ikke frem.

Hans norske forsvarer, Brynjulf Risnes, sier til Aftenposten han vil be Utenriksdepartementet (UD) om å engasjere seg og via diplomatiske kanaler forsøke å få straffen redusert eller få Nkusi utevert til Norge.

Joseph Nkusi jobbet som forsker og gjesteforeleser ved Universitet i Bergen da han i 2016 ble tvangsutsendt til Rwanda etter å ha fått avslag på en søknad om asyl i Norge.

Han ble pågrepet i det han satte sine føtter på rwandisk jord i 2016. I 2018 ble han dømt til 10 års fengsel for regimekritiske artikler som han skrev i Norge.

Nkusi ble dømt for å ha brukt bloggen til «opprør» mot myndighetene, «divisjonisme» og «spredning av rykter».

– Vi fikk dommen i dag. Vi hadde håpet på lavere straffe, men nå er dommen rettskraftig. Nå må vi vurdere andre fremgangsmåter, sier Risnes.

Han mener norsk UD nå må på banen.

– Jeg vil nå ta kontakt med UD og be om at UD følger opp. Dette er en sak der norske myndigheter har erkjent feil, som har fått dramatiske konsekvenser for Nkusi. Han har kone og to barn som er i en svært fortvilet situasjon, sier Risnes.

13. september i år ble anken avvist av en domstol i Rwanda.

Nkusi drev en opposisjonell blogg da han var i Norge. Hans forsvarer Brynjulf Risnes sier til Aftenposten at det er hans regimekritiske blogginnlegg som er den direkte årsaken til fengselsdommen.

Før Nkusi ble utvist slo først Utlendingsnemnda (UNE) og senere Oslo tingrett fast at Nkusi ikke risikerte straffeforfølgelse dersom han ble returnert til Rwanda.

Etter at Nkusi ble dømt i 2018, ble hans asylsak gjennomgått og vurdert på nytt av UNE, som la seg helt flat.

29. oktober 2018 innvilget Nkusi UNE beskyttelse i Norge. Han ble innvilget arbeids- og oppholdstillatelse og rett til å bli gjenforent med sin familie.

Men Nkusi har altså siden sittet i rwandisk fengsel.