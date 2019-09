Alle Vingfly går som normalt fra i morgen – Ving ikke en del av konkursen i Thomas Cook.

«Det har pågått et intensivt arbeid mandag og tirsdag for å få Thomas Cook Airlines Scandinavia tilbake i luften og dermed i normal drift. Vi kan nå kunngjøre at flyvningene vil bli gjenopptatt fra tirsdag 24. september,» skriver Ving i en pressemelding på Ving.no.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving sier at det har vært møter med investorer og banker i dag. Men at hun ikke kan gå inn på detaljer om det er funnet en mer langsiktig løsning for Vinggruppen i Norden som innebærer nye eiere.

Vingruppen i Norden har levert solide overskudd og det har vært interessenter som har ønsket å overta selskapet.

– Den fortsatte virksomheten er sikret med støtte fra banker, långivere og garantister, opplyser administrerende direktør Magnus Wikner i Vinggruppen i Norden til NTB.

– Selv om jeg er trist over konkursen til Thomas Cook Group og alle dens ansatte og lojale kunder i mange land, ligger mitt ansvar her i Norden og for Vinggruppens fortsatte reise. Siden vi er en uavhengig og lønnsom del av konsernet, har vi allerede vært i stand til å sikre vår fortsatte virksomhet, sier han.

«Hvis du har en bestilt reise med avgang på tirsdag, vil flyet ditt gå som normalt. Skulle det skje en endring av tidspunkt, informerer vi kunder via SMS. Kunder som er på destinasjonen og venter på hjemreisen, vil bli varslet om en reisetidspunkt via SMS,» heter det i pressemeldingen.

Alt som normalt

Røhr-Staff i Ving sier til Aftenposten at både de som er ute og skal hjem og de som skal reise på ferie, kan møte opp som normalt i tirsdag.

– De som skulle reist i mandag eller kommet hjem i mandag, må vi finne en løsning for, sier hun til Aftenposten.

Problemer på enkelte hoteller

«Vi er blitt gjort kjent med at det i konkursens spor har vært en del turbulens når det gjelder betaling på visse hotell på våre reisemål. I løpet av de nærmeste dagene kan det fortsatt forekomme problemer, noe vi beklager. Vi har løpende kontakt med de berørte partene for å løse dette,» skriver selskapet.

Beklager

I pressemeldingen skriver Ving at de beklager at så mange av kundene er blitt påvirket av konkursen i morselskapet, og kommer nå til å gjøre sitt ytterste for raskest mulig å få hjem de reisende som er blitt strandet.

Det vil i praksis si de passasjerene som skulle reist hjem mandag.

Hektisk dag

Etter en dag med hektisk møtevirksomhet og en rekke utsettelser av en bebudet pressekonferanse, som det aldri ble noe av, sendte Ving mandag kveld ut pressemeldingen, som altså slår fast at flyvningene gjenopptas i tirsdag.

Nær 9000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er for tiden på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook.

Det er Ving som er den norske armen av Thomas Cook. En rekke av de reisende har henvendt seg til ulike medier og klaget på mangel på informasjon fra Ving.

Fakta: Dette er Ving Reisearrangør som selger charterreiser, flybilletter og hotellovernattinger. Selskapet selger reiser til mer enn 350 reisemål i over 50 land. * Ving Norge har 75 ansatte og omtrent 400.000 reisende årlig. * Ving Norge eies av det internasjonale konsernet Thomas Cook, som gikk konkurs 23. september. * Ving Norge hadde i 2017/2018 en omsetning på drøyt 3,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 155 millioner kroner. * Ving ble etablert som turoperatør i 1970. I 1989 kjøpte Ving opp Saga Solreiser som var Norges første charterselskap og sendte de første turistene på chartertur til Mallorca allerede i 1959. * I 1989 ble SAS Leisure Group dannet. Selskapet omfatter Ving, Sunwing, Saga og Scanair. * Konsernet skiftet navn til Scandinavian Leisure Group i 1994 og kjøpte senere opp Tjæreborg og Spies. * I 2004 fusjonerte virksomheten til My Travel Norway. * My Travel fusjonerte i 2007 med Thomas Cook Group. Samme år ble Saga Solreiser lagt ned som varemerke.

Ving med overskudd – morselskap konkurs

Ving Norge har gått med solide overskudd. De tre siste årene har selskapet betalt over 100 millioner kroner i overskudd til Thomas Cook.

Før sommeren ville det svenske investeringsselskapet Triton Partners kjøpe opp Ving.

– Så vidt jeg har forstått det så var det svenske investeringsselskapet interessert i å kjøpe deler eller alle av de nordiske selskapene til Thomas Cook, forteller flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Aftenposten.

Ving Norden består av Ving Norge, Ving Sverige, Spies (Danmark) og Tjäreborg (Finland). Thomas Cook sa nei til tilbudet som kom før sommeren.

Nå tror Elnæs Triton kan komme med et nytt tilbud.

– Jeg anser det som ikke usannsynlig at de kan komme på banen for å overta Ving, sier han til NTB, og understreker at han ikke har konkret informasjon om dette.

Informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff, beskriver det som en tøff dag på jobb, men sier at de ansatte i Ving ikke forventer å miste jobbene sine.