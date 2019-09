Equinor får mulighet til å bygge verdens største havvindpark i Nordsjøen

– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Carina Johansen, NTB scanpix

Doggerbank, som ligger rundt 130 kilometer øst for Yorkshire-kysten, blir verdens største bunnfaste havvindutbygging med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW.

Vindparken vil bestå av tre prosjekter; Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem, og kan dekke rundt 5 prosent av Storbritannias samlede kraftbehov.

Fakta: Dogger Bank Ligger mer enn 130 km øst for Yorkshire-kysten i den britiske delen av Nordsjøen. Havdypet varierer mellom 20 og 35 meter. Hvert prosjekt vil ha en installert kapasitet på 1,2 GW. Sammen kan de tre prosjektene dekke om lag 5 % av Storbritannias samlede kraftbehov. Første prosjekt forventes å komme i drift i 2023, og lisensen vil gjelde for 50 år. Vindturbingeneratorene (WTG) forventes å være på 10+ MW og installert på påler. Overføringssystemet vil være høyspent likestrøm (HVDC) pga. den lange avstanden til nettilkoblingspunktet på land. Dette blir første bruk av HVDC for havvind i Storbritannia. Kontrakten gjelder for 15 år og justeres for inflasjon. Etter CfD-støtte vil hvert prosjekt få markedspris for elektrisitet. Kilde: Equinor

100 milliarder kroner

Doggerbank-prosjektene har en anslått investeringsverdi på rundt ni milliarder britiske pund, tilsvarende 100 milliarder norske kroner, i perioden fra 2020 til 2026.

– En full utbygging av Doggerbank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Doggerbank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Sætre