– Gleder oss til å ha julebord med Frode Berg

KIRKENES (Aftenposten): I grensebyen Kirkenes, i Norges nordøstlige hjørne, var det fredag stor stemning og lettelse da nyheten kom om at spiondømte Frode Berg var sluppet fri fra fangenskap i Moskva, og at han befant seg på norsk jord i den norske ambassaden i Vilnius.

– Vi er overlykkelige over at Frode endelig kommer hjem. Han er hjertelig velkommen tilbake, sier kunstnerisk leder i Pikene på broen, Luba Kuzovnikova til Aftenposten.

Den russiske kvinnen fra Severodvinsk ved Hvitesjøen, er sjef for kunstkollektivet som siden 1996 har jobbet for å skape kulturelle samarbeidsprosjekter på tvers av den norsk-russiske grensen.

Var styremedlem

Da Frode Berg ble tatt av FSB i Moskva i desember 2017, hadde han i 15 måneder sittet som styremedlem i Pikene på broen. Han er nå ikke lenger styremedlem.

– Jeg er selvsagt veldig glad for løsningen både for ham og familien. Men jeg kommer nok en dag til å spørre ham: Var det så lurt å takke ja til å sitte i styret vårt, når han i hemmelighet jobbet for den norske etterretningstjenesten, sier Kuzovnikova litt ettertenksomt.

Amund Trellevik, NRK.

Til tross for store overskrifter og skarpe ord i mediene og diplomatisk kluss mellom Moskva og Oslo, har ikke saken påvirket det kulturelle samarbeidet som Pikene på broen har vært involvert i etter arrestasjonen.

– Alle utvekslingsprosjekter har gått helt etter planen. Jeg har også vært på flere besøk hjemme i Russland, uten noen som helst problemer hverken for meg eller familien. Det er ingen av våre samarbeidspartnere som har tatt opp eller snakket om denne saken, sier Kuzovnikova.

Frode Berg er satt fri: Dette er de russiske storspionene han ble byttet med

Håper på god ribbe

Tre dager etter at Frode Berg ble arrestert i Moskva i desember 2017, skulle han etter planen ha hovedansvaret for å arrangere julebord med venner og samarbeidspartnere hjemme i Kirkenes. Nå gleder de ansatte i Pikene på broen seg over at det kan bli en realitet denne julen.

– Han var en fin fyr, som vi av og til gikk ut og spiste med eller drakk øl på puben. Det ser jeg frem til å gjøre igjen, sier australske Michael Miller, som er PR-ansvarlig i kulturkollektivet.

– Jeg håper Frode kan lage en god ribbe til oss, skyter Kuzovnikova inn.

Jan Gunnar Furuly

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), mener Frode Berg vil bli tatt imot med åpne armer i Kirkenes-samfunnet.

– Det er flott at vi endelig fikk en løsning på dette, og jeg må få lov til å gratulere regjeringen for å ha utført en utmerket jobb, sier Rafaelsen.

– Tror du at noen i Kirkenes vil bære nag til Frode Berg fordi han kan ha skadet det nære folk til folk-samarbeidet i regionen her oppe?

– Det er ingen ting som tyder på at samarbeidet er skadet, tvert imot er det nå mer robust og utstrakt enn noen gang før. Jeg kom senest i dag tilbake fra Murmansk etter å ha møtt både ordfører, guvernør og sett på det nye konsulatet til Norge i byen, svarer han.

– Men jeg er selvsagt nysgjerrig på hva slags forklaring Frode Berg selv har på det han gjorde, legger han til.

Jan Gunnar Furuly

Tok ned støttebanner

Like over klokken 15 fredag foretok leder Øystein Hansen i Støtteforeningen for Frode Berg det han selv omtalte som en stor symbolhandling på torget i Kirkenes.

Et digert banner med påskriften «Hjelp Frode hjem!», ble plukket ned fra veggen over inngangen til samfunnshuset og biblioteket og stuet vekk.

– Banneret har hengt der i snart to år. Nå er jobben gjort, og vi trenger det ikke mer. Dette er en gledens dag for hele Kirkenes-samfunnet, sier Hansen.

– Hvordan vil dere feire at Berg kommer hjem?

– Det er ikke noe vi kommer til å feire. Nå er det tid for å gi han og familien ro, slik at de kommer seg over hele denne saken.