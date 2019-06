– Politiet fikk melding om at det var en slåsskamp i Harald Hårfagres gate. Underveis får vi vite at det er en kniv involvert og at det muligens også er en knivstikking som pågår, sa innsatsleder i Oslo politidistrikt, Thomas Broberg, klokken 23.45 søndags kveld.

– I det vi kommer frem finner vi to personer som er skadet. Det skal ikke være de alvorligste knivskadene, men det er voldsskader, sa Broberg.

Politiet har kontroll på to personer. Den ene av de skadede har status som siktet, og den andre personen har status som fornærmet, opplyser Broberg.

– Det var to stykker som sloss. Den ene trakk kniv. Begge to er på sykehuset, sier vaktleder Arne Caspersen ved Oslo-politiets kriminalvakt mandag morgen.

Eirik Husøy / Aftenposten

Den fornærmede betegnes som alvorlig skadet, mens den siktede har mindre skader.

Fornærmede ble stukket i magen, opplyser Caspersen. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt ham.

– Han ble operert med en gang og har ikke vært tilsnakkende, sier Caspersen.

Ifølge VG er begge personene som er involvert, menn i 20-årene.

Sikret våpen

Innsatsleder Broberg sier han ikke kjenner relasjonen mellom de to involverte, men han har heller ikke opplysninger som tilsier at det skal dreie seg om et tilfeldig offer.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt opplyser til NTB at de har kontroll på en kniv.

Et vitne på stedet så det han beskriver som en kjøkkenkniv på bakken utenfor leiligheten.

Politiet har også undersøkt en leilighet i området som har tilknytning til en av de involverte, sier Stokkli.

Eirik Husøy / Aftenposten

De to personene skal ha vært de eneste som var involvert, ifølge politiet.

Mistenkte ble funnet ute, i nærheten av leiligheten, skriver NTB.