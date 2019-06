Saken oppdateres.

MAJORSTUEN (Aftenposten): – Politiet fikk melding om at det var en slåsskamp i Harald Hårfagres gate. Underveis får vi vite at det er en kniv involvert og at det muligens også er en en knivstikking som pågår, sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tomas Broberg, klokken 23.45 søndags kveld.

– Når vi kommer frem finner vi to personer som er skadet. Det skal ikke være de alvorligste knivskadene, men det er voldsskader, sier Broberg.

Den ene av de skadede har status som siktet, og den andre personen har status som fonærmet, opplyser Broberg. Ifølge VG er fornærmede en mann i 20-årene.

Eirik Husøy / Aftenposten

Den fornærmede betegnes som alvorlig skadet, mens den siktede har mindre skader. De er begge fraktet til sykehus, opplyser politiet.

Innsatslederen sier han ikke kjenner relasjonen mellom de to involverte, men han har heller ikke opplysninger som tilsier at dette skal være et tilfeldig offer.

Sikret våpen

Broberg forteller at de har sikret ett våpen, men vil ikke gi flere detaljer.

– Vi har sikret ett våpen, men ønsker ikke å gi noen kommentar på hva slags våpen. Men vi har sikret noe som fant på stedet, sier Broberg.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt opplyser til NTB at de har kontroll på en kniv.

Et vitne på stedet så det han beskriver som en kjøkkenkniv på bakken utenfor leiligheten.

Politiet har også undersøkt en leilighet i området som har tilknytning til en av de involverte, sier Stokkli.

Eirik Husøy / Aftenposten

Vet ikke motiv

De to personene skal ha vært de eneste som var involvert, ifølge politiet. Kriminalvakten tok over på stedet i 23.30-tiden.

Politiet undersøker videre hva som har skjedd, men har foreløpig ingen teori om motiv eller hva som har skjedd. Mistenkte ble funnet ute, i nærheten av leiligheten, skriver NTB.

Politiet meldte om hendelsen klokken 22.39 søndag:

«En person er alvorlig knivstukket. Vi har kontroll på en person på stedet som fremstår som mistenkt», skrev politiet på Twitter.