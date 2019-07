Foreløpig er det lite som tyder på at årets norske sommer blir like varm og solfylt som sommeren i fjor. Regn, vind og til og med snø gjør at badesteder så langt i år er mer øde enn da de i fjor var fylt av badeglade nordmenn. Mens land sør i Europa har hetebølge, med varmerekorder blant annet i både Polen, Tyskland og Tsjekkia i juni, har det vært kulderekorder flere steder i Norge. Ved Juvasshytta på Nordvestlandet ble det målt 6,4 minusgrader natt til onsdag 3. juli, melder NRK.

Mye tyder på at nordmenn søker seg mot sol og varme. Flere reiselivsoperatører melder om en sterk økning i billettsalget til solfylte destinasjoner.

Nora Aspengren er kommunikasjonsansvarlig i reiseoperatøren TUI. Hun forteller at bookingmønstre i år skiller seg sterkt ut fra tidligere år.

– Tidligere har man booket ferie et halvt år i forveien. Nå er mange litt mer avventende og ser an, og mange booker ferie nærmere avreise. Jeg tror mange har håpet på den sommeren vi hadde i fjor. Men når det viser seg at det ikke blir sånn er det mange som har fått fart på reiselysten og bestiller reise likevel, sier Aspengren.

Varmerekorder i flere europeiske land

Størst økning i Bergen

Hos TUI er det sydenreiser fra Bergen og Nord-Norge som viser sterkest økning. I Bergen er det en økning i feriesalget på 74 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens man i Tromsø har hatt en dobling av feriesalg sammenlignet med samme periode i 2018.

– Hvor er det folk reiser?

– Folk reiser til de vanlige stedene, som Kreta, Rhodos, Mallorca og Kypros. I tillegg ser vi en sterk økning i antall reiser til Tyrkia, og Tyrkia er nå doblet sammenlignet med 2018. Det er også en økning i reiser til Bulgaria, og det kan sees som et tegn på at pris er viktig for folk nå.

– Hva gjør det med prisene at folk bestiller på kort varsel?

– Prisene øker når etterspørselen øker. Prisene vært lave lenge, fordi folk har ventet med å bestille til rett før. Men det er fortsatt mulig å få rimelige reiser. Laveste prisen for en restplassreise i august ligger nå på 2798 kroner.

Norwegian har også merket pågangen. Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss forteller at været på Vestlandet har gitt utslag på bestillingene fra Bergen til varmere strøk.

– Folk har sittet litt mer på gjerdet med å bestille sommerferien i år sammenlignet med i fjor, men det har tatt seg opp den siste tiden, sier hun.

Monica Strømdahl

Mange etternølere

Siri Røhr-Staff er informasjonssjef i Ving. Hun forteller om en markant økning i salget i hele Norge.

– Generelt har sommersalget vært treigt på grunn av den fine sommeren i fjor. Men de siste to-tre ukene har det tatt seg kraftig opp, så nå rives det meste unna, sier Røhr-Staff.

Både sommer-, høst- og vintersalget har tatt seg opp. Bare denne uken har salget økt med 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Samtidig som mange etternølere kjøper sommerferie på kort varsel, garderer andre seg med høst- eller vinterferie i stedet, sier Røhr-Staff.

Også hos Ving er det de samme reisemålene som pleier å være populære som selger mest. Blant annet Hellas, Spania, Kypros og Tyrkia.

– Mens prisene lenge lå lavt, er prisnivået nå slik det pleier å være i fellesferien, forteller hun.

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, forteller at selv om det fortsatt er ledige billetter til flere middelhavsdestinasjoner i fellesferien, får man de beste kuppene hvis man kan være litt fleksible og reise etter skoleferien.